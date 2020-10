Bimmelbrücke wird erneuert, Fertigstellung Ende des Jahres

Ab 31. Dezember können Fußgänger und Radfahrer voraussichtlich wieder die aus Sicherheitsgründen vor zwei Jahren gesperrte Bimmelbrücke überqueren. So ist jedenfalls die Aussage der beauftragten Fachfirma. Im Rahmen der Sanierung wird unter anderem ein 90 Zentimeter breiter Barfußgang angelegt. Für Pferde und Rinder ist die Brücke allerdings gesperrt: „Die Brücke soll entsprechend beschildert werden, damit niemand mit der Ausrede ‚Hab ich gar nicht gewusst‘ kommen kann“, so der stellvertretende Bürgermeister Peter Beußhausen. Frauen sollte die Brücke nicht in hochhackigen Schuhen überqueren, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Elvira Schaper schmunzelnd. Denn bei dem Brückengerüst wird nicht nur die Unterkonstruktion aus verzinktem Metall bestehen, sondern auch der auch neue Belag, der sich aus Gitterrosten zusammensetzt, deren einzelnen Felder maximal 30 mal 10 mm groß sind.

Die Kosten für dieses Projekt möchte sich die Gemeinde Wulften mit dem Landkreis Göttingen teilen. Im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes im Landkreis läuft ein Antrag auf eine Beteiligung von 50 Prozent. Der jeweilige Kostenanteil wären dann 95.211 Euro. Bürgermeister Henning Kruse, der sich noch gut daran erinnert, dass anlässlich der 1.000-Jahr-Feier das letzte Mal ein Zug die Brücke überquert hat, betonte, dass der Traum vieler Wulftener wirklich nicht in Erfüllung gehen wird. Denn auch wenn die Halterungen für die Schwellen weiter bestehen bleiben, werden die nicht gelegt und auch keine Gleise gezogen. Weil die Brücke schon lange vom Eisenbahnnetz abgekoppelt ist, bestünde nur die Möglichkeit, mittels einer Draisine rüber zu fahren, aber dazu seien die 80 Meter wohl etwas zu kurz fürs Gas geben und bremsen.

Jetzt ist an dem Brückenskelett ein Gerüst zu sehen, dass nicht alltäglich ist. Denn zum einen ist es unten so abgedichtet, dass nicht einmal der kleinste Nagel in die Oder fallen kann. Und dann häng es an Rollen in dem oberen Rand, damit das Gerüst mit dem Baufortschritt mitschwebt. So besteht die Möglichkeit, es unter der Brücke entlang laufen zu lassen. Der Abbau steht also erst an, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.

Begonnen hat alles, als 2018 festgestellt wurde, dass die Bretter, auf denen seit zehn Jahren gelaufen und gefahren werden durfte, marode waren. Doch der große Schrecken kam, als diese Bohlen hochgenommen wurden. Denn der Unterbau, auf dem der Belag ruhte, sah noch schlimmer aus. Die Nässe von oben und von der unter der Brücke fließenden Oder hatte größeren Schaden angerichtet, als nur der Regen auf den oberen Belag. Also musste alles entfernt und eine haltbarere Lösung gefunden werden.

Der Gemeinderat entschied sich für die Variante, die jetzt umgesetzt wird. „Wir sind heilfroh, dass wir diesen Schritt der kompletten Erneuerung gemacht und Abstand vom Flickwerk genommen haben“, so Henning Kruse. Letztendlich wollte man eine nachhaltige Sanierung der Brücke haben, damit nicht nach zehn Jahren erneut angefangen werden muss. „Es sollte ein wesentlich langlebigeres Verbindungsstück zwischen den beiden Seiten der Oder“.

Elvira Schaper hielt auch aus einem weiteren Grund nicht mit Freude hinterm Berg, dass die Bimmelbrücke bald wieder nutzbar ist. Denn die Bürger, die auf der einen Seite der Oder wohnen und zur anderen Seiten wollten, mussten die letzten zwei Jahre Umwege durchs Dorf in Kauf nehmen. „Bald ist das aus der Welt geschafft“.

Allerdings wird es aus Corona-Gründen keine offizielle Einweihung der fertiggestellten Bimmelbrücke geben.