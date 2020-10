Wulften: Ausschuss lehnt Bau von Windkraftanlagen ab

Während der letzten Sitzung des Wulftener Ausschusses für Entwicklung und Finanzen ging es unter anderem um die Planung des Rostocker Unternehmens UKA Nord, in Wulften drei bis acht Windräder zu errichten. Der von der UKA geplante Bau von zunächst drei Windkrafträdern wurde von den Ausschussmitgliedern negativ bewertet. Samtgemeindekämmerer Arnd Barke legte offen, dass dieses Vorhaben der Flächennutzungsplanung widerspreche. Seitens der Flächennutzungsplanung der Samtgemeinde sind entsprechende Vorrangflächen ausgewiesen. Die von UKA beantragten Anlagen dürften zur Last der dort lebenden Menschen stehen, und die Natur werde ebenso wenig positiv berücksichtigt wie das Landschaftsbild.

Bürgermeister verurteilt das Projekt

Bürgermeister Henning Kruse erklärte, dass er dieses Projekt auf das Schärfste verurteile. Dem Gemeinderat Wulften liege ein Antrag auf Errichtung von zunächst drei Windrädern nördlich der Ortschaft, in Richtung Dorste, vor. Sie sollen jeweils eine Gesamthöhe von 247 Meter haben und werden damit nochmals rund 40 Meter höher, als es die Windräder bei der Mülldeponie Hattorf sind.

Die Firma UKA hat einen entsprechenden Antrag beim Landkreis Göttingen gestellt, der die Gemeinde Wulften auffordert, dazu eine Stellungnahme abzugeben. „Da diese Maßnahme ohne jegliche Beteiligung der Bürger sowie der politischen Gemeinde auf den Weg gebracht wurde, lehnt der Gemeinderat dieses Vorhaben ab.“ Es könne nicht sein, dass sich an diesem Projekt nur einige wenige unter dem Deckmantel der Umwelt eine „goldene Nase“ verdienten und die Einwohner von Wulften all dieses ertragen müssten.

Silbersee: Erlaubnisbescheid steht zur Verlängerung

Als das Thema „Wasserspiegel des Silbersees“ auf der Tagesordnung stand, fragte Ausschussvorsitzender Willi Ehrhardt, was getan werden könne, um den jetzigen Stand zu erhalten. Arnd Barke erläuterte, dass der bereits 1994 erstellte wasserrechtliche Erlaubnisbescheid, Grundwasser in den Silbersee zu leiten, gerade zur Verlängerung anstehe. Auch die Untere Naturschutzbehörde habe mitgeteilt, dass gegen eine weitere Entnahme keine Bedenken bestehen. Allerdings müsse besonders auf Biotopen- und Artenschutz geachtet werden. Ein Ortstermin ist in Kürze hierzu vorgesehen.

Im Zuge eines anderen Themas mahnte Erhardt an, dass sowohl auf dem Schützenplatz als auch in der Röderstraße, wo sämtliche Bäume gefällt wurden, Neuanpflanzungen durchgeführt werden müssten. Fachbereichsleiter Matthias Franziskowski erklärte dazu, dass man auf dem Schützenplatz die Stucken der beiden gefällten Bäume bisher bewusst habe stehen lassen. Soweit Neupflanzungen vorgesehen sind, würden diese fachgerecht entfernt. Der Fachausschuss sprach sich dafür aus, neue Bäume aufzustellen: Es sollten größere Bäume nachgepflanzt werden, denn kleinere hätte keine Chance, sich gegen den großen Bestand durchzusetzen.

Wurzeln haben den Kanal beschädigt

In der Röderstraße sehe es mit einer Neubepflanzung aufgrund des darunter verlaufenen Regenwasserkanals problematischer aus. Denn das Wurzelwerk habe das Kanalnetz schon in Teilen beschädigt. Wenn dieser Schaden größer würde, dann bestünde die Gefahr, dass das Erdreich und damit auch der Gehweg und die Straße absacken könnten. „Aus dieser technischen Sicht sollte eine Neubepflanzung mit Bäumen vermieden werden.“ Fachbereichsleiter Franziskowski schlug vor, eine Neugestaltung in eine insektenfreundliche Fläche vorzunehmen. Dazu berichtete er ergänzend, dass dies durch ein aktuelles Förderprogramm des Landkreises Göttingen unterstützt werden könne.

Der Wasserstand des Wulftener Silbersees soll erhalten bleiben. Tiefer darf er nicht werden. Foto: Petra Bordfeld / HK

Henning Kruse erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass mittlerweile fünf Bäume auf dem Schützenplatz verschwunden sind. Nun gelte es, neue Bäume anzupflanzen, damit der Charakter des Platzes erhalten bleibt. Er plädierte dafür, dass man erst mit den Anwohnern der Röderstraße ins Gespräch kommen sollte, bevor eine Umgestaltung vorgenommen wird.

Vor 15 Jahren: Fehlbetrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro

Als die Finanzbeziehungen zur Diskussion standen, erinnerte Arnd Barke daran, dass aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen auch zukünftig erreicht werden soll, die Haushaltspläne der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden auszugleichen. Er erinnerte daran, dass vor 15 Jahren in den Haushalten noch ein Fehlbetrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro zu verbuchen war. Jetzt habe man es gemeinsam geschafft, alle Haushalte auszugleichen. „Da darf man stolz drauf sein, und das soll auch weiterhin Bestand haben.“ Er erläuterte ausführlich die weitere Vorgehensweise und bezog sich dabei auf die im kommenden Finanzausschuss der Samtgemeinde zu beratende Beschlussvorlage.

Als Ausschussvorsitzender Ehrhardt in seinem Bericht auf die Ortsbegehung einging, in deren Mittelpunkt diverse Straßenzüge gestanden hatten, erläuterte Matthias Franziskowski ergänzend, dass man im Bereich der Straßensanierung ein Versuchsprojekt gestartet habe. Die dafür zur Verfügung stehenden Finanzen hätten zu einem Blick über den Tellerrand geführt. so werde nicht von Anfang an alles von unten nach oben neu aufgebaut. „Das können wir uns nicht leisten.“

Bei der Überlegung, den derzeitigen Status quo zu erhalten, also zu versuchen, Wassereinbruch durch Risse zu verhindern, sei man zu der Entscheidung gekommen, in diesem Jahr erstmalig dort, wo nicht allzu starke Schadbilder vorhanden sind, eine zusätzliche Verschleißschicht aufzuziehen, um so die Straßen wasserdicht zu bekommen.