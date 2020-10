Der ehemalige Zollbeamte Rudolf Zietz aus Herzberg berichtet anlässlich des 30. Tages der Deutschen Einheit in diesem Jahr über die Grenzkontrollstelle Herzberg.

Man hatte im Jahr 1949 die Überwachung des Personen-, Waren- und Wirtschaftsverkehr über die Zonengrenze auf die Zollverwaltung übertragen. In diesem Zusammenhang entstand auch für die Kontrolle des schienengebundenen Güterverkehrs an der Eisenbahnlinie Northeim – Nordhausen eine Grenzkontrolle auf dem Bahnhof in Walkenried. Nach einigen Jahren zeigte sich dann aber, dass der Bahnhof Walkenried für die Bewältigung dieser Aufgabe zu klein war. Man fasste deshalb eine Verlegung der Grenzabfertigung nach Herzberg ins Auge und verwirklichte dies im Jahr 1958. Am 1. Juni 1958 nahm die Grenzkontrolle auf dem Bahnhof Herzberg ihre Tätigkeit auf. Grundlage für diese Verlegung war eine im April/Mai 1958 zwischen Bundesbahn und Zollverwaltung getroffene Vereinbarung. Diese Vereinbarung regelte vor allem die Einzelheiten der „zollsicheren“ Warenbeförderung zwischen der Grenze bei Walkenried-Ellrich und der rund 20 Kilometer entfernten Grenzkontrollstelle. Nach dieser Vereinbarung wird noch heute verfahren.

Die Grenzkontrollstelle Herzberg am Harz wurde als reine Eisenbahnzollstelle eingerichtet. Ihre Aufgabe war es, den ein- und ausgehenden Güterverkehr zu überwachen. Eine Befugnis zur Vornahme von Zoll- oder Verbrauchssteuerabfertigungen bestand dabei vorerst für die Grenzkontrollstelle nicht. Auf Betreiben der örtlichen Wirtschaft richtete man im Jahr 1961 beim Bahnhof Herzberg als zweite Zollstelle eine Zweigstelle des Zollamtes Osterode ein. Diese war zur Vornahme von Zoll- und Verbrauchssteuerabfertigung befugt. Sie fertigte dann auch bald die meisten der Zoll- und Verbrauchssteuersendungen ab, zu deren zollamtlicher Behandlung die Grenzkontrollstelle nicht befugt war. Im Jahr 1969 wurde die Zollzweigstelle in ein Zollamt 1 ohne Amtsbezirk umgewandelt.

Im Jahr 1973 fasste man die Grenzkontrollstelle und Zollamt unter der Bezeichnung Grenzkontrollstelle Herzberg zusammen. 1977 konnte die Dienststelle, die nach ihrer Zusammenlegung noch immer in verschiedenen Räumen untergebracht war, neue Räume im Gebäude der Güterabfertigung in Herzberg beziehen. Auf diese Weise hatte man mit den Beamten der Grenzkontrollstelle zugleich auch die Bahnbediensteten, die an der Abfertigung des Güterverkehrs über die Grenze zur DDR beteiligt waren, unter einem Dach vereint. Das trug erheblich zur Erleichterung der gemeinsamen Arbeit bei. In Spitzenzeiten passierten im Jahr um die 50.000 Waggons im Ein- und Ausgang die Grenzkontrollstelle Herzberg/Bahnhof. 13 Zollbeamte leisteten Früh- und Spätdienste mit Waggonbesichtigungen in den Gleisen. Zusätzlich fand Pflanzenbeschau statt, zudem Tierbeschau bei Einfuhr und Passbeschau bei Aussiedlern aus Oststaaten.

Beim Abriss des Gebäudes im Jahr 2017. Foto: Rudolf Zietz / archiv

1958 begann der Zoll des Hauptzollamtes Göttingen auf dem Bahnhof in Herzberg seine Tätigkeit, recht ärmlich in einem ausrangierten Personenwaggon. Dann wurde ein kleines Häuschen für den Zoll gebaut, später fanden die Tätigkeiten im Anbau am Hauptbahnhofgebäude statt. Im November 1976 begannen die Arbeiten an einem neuen Dienstgebäude für die Güterabfertigung DB der Zollanmelder des Grenzwarendienstes, mit Diensträumen der Zolldienststelle im Obergeschoss. Nun waren im Neubau Bahn und Zoll unter einem Dach. Am 29. Juni 1977 war Richtfest, die Bausumme wurde auf 827.000 DM beziffert, beschäftigt wurden hier um 20 DB-Beamte und rund 14 Beamte des Zolls.

Am 19. Dezember 1977 wurde das Gebäude seiner Bestimmung übergeben.

Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung wurden alle Grenzübergänge, auch die Grenzkontrollstelle des Zolls auf dem Bahnhof Herzberg am Harz, geschlossen, der Abriss des Gebäudes dauerte von Oktober bis Dezember 2017. Heute erinnert nichts mehr an die zurückliegenden 41 Jahren Zöllner-Tätigkeiten in Herzberg.