„Ehrenamt überrascht“: Herzberger wird für Engagement geehrt

Manche Menschen haben ein Herz für ihre Mitmenschen, für Tiere und für die Umwelt. Mit ehrenamtlicher Tätigkeit tragen sie dazu bei, dass vieles gemacht wird, wofür andere keine Zeit – oder kein Interesse – haben. Und dann gibt es noch Menschen, die dafür ein besonders großes Herz haben. Zu ihnen zählt das Mitglied des VfL 08 Herzberg, Manfred Becker.

Vor dem Spiel der zweiten Herrenmannschaft des VfL gegen die zweiten Herren Südharz am vergangenen Sonntagnachmittag im Domeyer-Stadion wurde er im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ in einer kleinen Feierstunde im Vereinsheim für seine herausragende ehrenamtliche Tätigkeit beim VfL geehrt. In einer Laudatio stellte Renate Wagner vom Kreissportbund Göttingen-Osterode in Anwesenheit des erweiterten VfL-Vorstandes die Bedeutung von ehrenamtlich Tätigen im Allgemeinen und von Manfred Becker im Verein im Besonderen heraus.

„Ihr habt einen wahren Schatz in eurem Verein, der organisiert, hilft und ohne große Worte einfach anpackt. Euer Verein ist wie auch andere auf ein breites ehrenamtliches Engagement angewiesen. Ob Vorstandsmitglied oder kompetenter Handwerker – alle sind verantwortlich für ihre Bereiche, aber auch ein Stück weit mitverantwortlich für das Ganze“, sagte Renate Wagner. „Ganz herzlich danken auch wir im Namen des Landessportbundes Niedersachsen und des Kreissportbundes Göttingen-Osterode für das gelebte Engagement“, sagte sie und überreichte Manfred Becker eine Urkunde und eine Tasche mit Präsenten.

„Überall hilft Manfred Becker mit“

„Ob bei uns im Stadion oder an unserem Stand auf dem Weihnachtstreff, beim Reinigen des Weges rund um den Juessee, bei Arbeiten in der Kirche und an der Grottenmauer, überall hilft Manfred Becker mit, wenn Hilfe gebraucht wird“, sagte Jugendleiter Joachim Holze, der als Dank des VfL dem Geehrten einen VfL-Schal überreichte.

Während ein Teil der Anwesenden sich das Spiel des VfL gegen Südharz nicht entgehen lassen konnte, unterhielten sich die anderen mit Renate Wagner über den VfL und sportliche Ereignisse im Altkreis, wie etwa den für den 14. November geplanten Kreissporttag.