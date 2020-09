15-Jähriger absolviert erste Alleinflüge mit dem Segelflieger

Jüngst absolvierte ein Flugschüler des LSV Aue/Hattorf seine ersten Alleinflüge. Bei bestem Wetter flog der 15-jährige Quentin Döring aus Herzberg im Rahmen seiner Ausbildung zum Segelflugpiloten seine A-Prüfung. Das berichtete der Verein.

Das Wetter hätte demnach für diesen Teil der Ausbildung nicht besser sein können. Bei strahlendem Sonnenschein und ruhiger Luft brach Quentin Döring am Nachmittag zum ersten von drei Alleinflügen auf. Vorher wurden seine Fähigkeiten durch die Fluglehrer Andreas Brückner und Jens Haepe noch einmal genau geprüft, um sicher zu sein, dass er für diese Prüfung bereit war. Der Start und die so genannte Platzrunde absolvierte er sehr sauber. Auch die Landung sei tadellos gewesen und so erntete er von seinen Fliegerkameraden viel Lob nach Beendigung der drei Flüge.

Drei Platzrunden ohne Fluglehrer

Drei Platzrunden sind erforderlich, um die A-Prüfung zu bestehen. Ein sauberer Start, eine gute Einteilung der Platzrunde bestehend aus Querabflug, Gegenanflug, Queranflug und Endteil und eine saubere Landung: das sind die Bestandteile, die der Flugschüler absolvieren muss, erklären die Verantwortlichen des Vereins. Dreimal geht es dabei ohne Fluglehrer in die Luft, der bisher immer mitgeflogen war und eingriff, wenn es nötig wurde.

Die A-Prüfung bildet dabei den ersten wichtigen Prüfungsabschnitt in der Ausbildung zum Segelflugpiloten, in der die grundlegenden Flugmanöver geprüft werden. Gleichzeitig sei sie für den Flugschüler einer der spannendsten Momente seiner gesamten Ausbildung, da er das erste Mal alleine fliegt. Sehr souverän und präzise flog Döring die Prüfung und zur Belohnung gab es hinterher den traditionellen Segelflieger-Glückwunsch: einen Strauß mit Brennnesseln und Dornen, um das Feingefühl in der Hand zu schärfen. Alles unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, erklärt der Verein.

Henning Scholz: Ausbildung nach 28 Jahren abgeschlossen

Henning Scholz hält seine Lizenz in den Händen. Foto: Marcel Zoremba / LSV

Des Weiteren gelang es Henning Scholz (42) aus Clausthal-Zellerfeld, seine Ausbildung zum Segelflugpiloten nach 28 Jahren abzuschließen. Er legte vergangene Woche seine Prüfung bei der Landesbehörde ab und kann jetzt stolz seine Lizenz in den Händen halten.

Die Segelfluglizenz ist jedoch nicht die erste Flugberechtigung, die Scholz ablegte. In seiner zehnjährigen Pause im Segelflug widmete er sich der Ultraleichtfliegerei in Hildesheim.