Führungswechsel beim PCC: Das ist der neue Vorstand

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Pöhlder Carneval Clubs von 1953 erstmals in der Vereinsgeschichte unter freiem Himmel auf dem Zeltplatz des MSC. So konnten die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Nachdem der 1. Vorsitzende Roland Günther die Anwesenden begrüßt hatte, blickte er kurz zurück auf eine für den PCC sehr herausfordernde Session, die vieles bisher Dagewesene auf den Kopf gestellt hatte. Der Büttenabend wurde in einem Festzelt gefeiert, weil der Saal des Gasthauses Andres nicht genutzt werden konnte. Trotz aller Veränderungen habe der Verein jedoch bewiesen, dass er zusammen alles schaffen kann. So wurde die Session zu einem Erfolg, die auch von Seiten der Gäste, Zuschauer und Aktiven viel Lob erhielt. Und der Rosenmontagsumzug war trotz des schlechten Wetters gut besucht und war vielleicht sogar der Größte, der je durch Pöhlde gezogen ist, berichtetet Günther.

Anschließend gaben der Kassenwart Martin Bielig und der erweiterte Vorstand seine Berichte in gekürzter Form ab. Aufgrund des positiven Berichts der Kassenprüferin Vanessa Ebner erfolgte einstimmige Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. Da die bisherige zweite Kassenprüferin Vanessa Ebner turnusgemäß ausscheidet, wurde Julian Mandek für zwei Jahre als neuer Kassenprüfer gewählt.

Karnevals-Session ungewiss

In diesem Jahr fanden auch außer der Reihe Vorstandswahlen statt, da der bisherige 1. Vorsitzende Roland Günther sich aus persönlichen Gründen zurück ziehen möchte. Günther hatte das Amt ebenfalls in einer laufenden Session vom verstorbenen Ulrich Müller übernommen und wurde kurz vor der Karnevalsgala 2018 „ins kalte Wasser geschmissen“. Durch seinen unermüdlichen Einsatz führte er den Verein sicher durch diese unruhige Zeit. Er wolle dem neuen Vorstand auch weiterhin beratend zur Seite stehen. Sein Nachfolger wird Holger Ahrens, der schon seit Jahrzehnten im Verein und Vorstand aktiv ist. Auch er übernimmt in einer ungewissen Zeit das Steuer. Noch wissen die Karnevalisten nicht, in wieweit eine Karnevals-Session überhaupt stattfinden kann.

Ebenfalls nicht zur Wiederwahl standen die Schriftführerin Claudia Günther, der Kassenwart Martin Bielig und der Standartenträger Florian Schneider, denen der 2. Vorsitzende Tobias Kreiner für ihre geleistete ehrenamtliche Tätigkeit dankte. Neu in ihre Ämter gewählt wurden Johanna Klaproth (Kassenwartin), Dennis Heil (Schriftführer)und Carlo Klaproth (Standartenträger). Sarah Kreiner wurde in ihrem Amt als Pressewartin bestätigt.