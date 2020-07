Christiane Schultze-Mosgau (r.) mit dem Team der Löwen-Apotheke: „Wir sehen uns in der Apotheke am Rathaus wieder!“

Löwen-Apotheke in Herzberg schließt am heutigen Freitag

Nach 54 Jahren schließt am heutigen Freitag die Löwen-Apotheke in der Hauptstraße Herzbergs. Von dieser langen Zeit hatte Christiane Schultze-Mosgau die Geschicke der Apotheke 32 Jahre lang gelenkt. Der Entschluss, die Löwen-Apotheke zu schließen, fiel ihr nicht leicht. Nicht im Umsatz liegende Gründe, sondern personelle Engpässe waren die Ursache für die Schließung.

Lichtblick für Kunden und Personal

Sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für das Personal der Löwen-Apotheke gibt es einen Lichtblick: Zum einen finden die Mitarbeiterinnen in der „Apotheke am Rathaus“ eine neue berufliche Heimat und verstärken das Team am Marktplatz, zum anderen werden die Kunden der Löwen-Apotheke und die Übersicht über ihren Medikamentenbedarf nahtlos in die „Apotheke am Rathaus“ integriert.