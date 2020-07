Paradies im Siebertal veranstaltet erstes Open-Air Konzert

Sieber. Am 25. Juli tritt das SpreeTONorchester auf. Karten gibt es im Vorverkauf. Das ist das Swingorchester aus Berlin.

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Das Team vom Paradies-Kisok feiert eine Premiere und veranstaltet das erste Open-Air-Konzert auf dem Freigelände beim ehemaligen Hotel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, fleißige Helfer fassen mit an um ein gemütliches „Wohnzimmer“ vor einer Bühne aufzubauen und den Fabrik-Vorplatz aufzuräumen.

Am Samstag, 25. Juli, heißt es dann „Bühne frei“ für das SpreeTONorchester, ein Swingorchester aus Berlin. „Es zeichnet sich vor allem durch sein umfassendes Repertoire mit diversen deutschen Tanzschlagern aus dem Ende des letzten Jahrhunderts und einer Auswahl aus englischen und deutschen Songs und Covers aus“, kündigen die Veranstalter an. „Mit seinem einzigartigen Mix aus Performance und Konzert gestaltet das Spretonorchester eine mitreißende unwiderstehliche Atmosphäre, die das ganze Publikum einnimmt. Das Spreetonorchester ist ein Life-Erlebnis ohne Gleichen.“

Klassiker der 1920er bis 40er Jahre

Mit Kontrabass, zwei Schlaggitarren und einem oder mehreren Solisten bearbeiten die Musiker nun seit mehreren Jahren Klassiker der 1920er bis 40er Jahre in einzigartiger Weise. Der Gesang, meistens durch ein umgebautes Megafon „verzaubert“, sowie das Können und die Fantasie der Solisten wurden in zahlreichen Auftritten und Tourneen zum Markenzeichen der sympathischen Musiker. Dazu gehören das Hotel Adlon, das Bodemuseum, die Luxemburger Botschaft, aber auch ungewöhnliche Spielorte, wie dem Kater Holzig und natürlich verschiedene Schiffe auf der Spree und auch der Ostsee. „Freuen wir uns auf das neue Programm ‚In der Sommerfrische‘, voller magischer Momente und frischem Liedmaterial“, so der Paradies-Team.

Diese Corona-Regeln gelten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es wird dieses Mal auch Leckeres vom Grill geben. Das Konzert ist vollständig „bestuhlt, becouched und besesselt“. Es besteht keine Maskenpflicht, allerdings gilt die 1,50m-Abstandsregel und es werden bei Einlass personenbezogene Daten erfasst, die anonym behandelt und nach drei Wochen gelöscht werden. Karten für 15 Euro im Vorverkauf im Paradies Kiosk, im Freibad Sieber und im Esperanto Café/Ginseng-Laden in Herzberg.