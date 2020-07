Herzberger Helios-Klinik finanziert Fahrräder für Mitarbeiter

Mit dem Fahrrad zur Arbeit, diese Möglichkeit nutzen immer mehr Mitarbeiter der Helios-Klinik Herzberg/Osterode. Seit dem vergangenen Jahr bietet die Klinik ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Fahrräder und E-Bikes zu leasen. Fast 100 Räder wurden seitdem von den Mitarbeitern geleast, berichtet die Klinik in einer Pressemitteilung.„Jeder Mitarbeiter kann bei freier Markenwahl zwei Räder leasen. Damit kann auch ein weiteres Familienmitglied von dem Leasing-Angebot profitieren. Die Räder können komplett privat genutzt werden“, erklärt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

Finanziert werden die Räder durch Bruttogehaltsumwandlung – über die Leasingdauer erhält der Mitarbeiter einen Teil seines Gehaltes als Sachbezug in Form der Räder. Die Klinik übernimmt dabei die Kosten für die Versicherung gegen Diebstahl, Materialfehler und Unfallschäden. Auch Zubehör kann mitgeleast werden.

Partner für das Projekt ist die Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG aus Uslar. Diese hat Kooperationen mit verschiedenen Fachhändlern in der Umgebung, so dass sich die Mitarbeiter ihr Fahrrad vor Ort aussuchen können. Lukas Militowski, Gesamtleitung OP- und Anästhesiepflege, sagt: „Ich habe nicht lange gezögert, das neue Angebot der Klinik für Mitarbeiter anzunehmen, da ich schon länger mit dem Gedanken gespielt habe, mir ein E-Bike zuzulegen. Das Pedelec nutze ich für ausgedehnte Touren in meiner Freizeit sowie für den Weg zur Arbeit.“