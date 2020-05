Zum 53. Mal machten sich Mitglieder und Freunde des „Wanderclubs Lonau und Umgebung“ von Lonau aus auf den Weg zur Hanskühnenburg. In der Baude wurden die Wanderer nach einer Stärkung vom Wirtsehepaar Plümer empfangen. Nach der Rückkehr nahmen auch die Ehepartner an dem gemütlichen Abschluss der traditionellen Veranstaltung in der Pension am Waldesrand teil.

