Klinikpatienten dürfen wieder Besuch bekommen – außer in Herzberg

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat vor dem Hintergrund der sich derzeit entspannenden Corona-Lage in seiner jüngsten Änderungsverordnung mit Wirkung vom 20. Mai auch das Besuchsverbot in Krankenhäusern gelockert – unter Einhaltung entsprechender Hygieneregeln.

Während einige Kliniken in der Region bereits erste Maßnahmen hinsichtlich einer Lockerung des bislang geltenden strikten Besuchsverbots umsetzen, gilt in der Helios Klinik in Herzberg das Besuchsverbot unverändert. Ausgenommen von dem Besuchsverbot in der Klinik seien werdende und frischgebackene Väter sowie Angehörige von Palliativpatienten. Zudem gebe es Ausnahmen für Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte, falls es sich bei den Patienten um Kinder handelt, wie Klinikgeschäftsführer Johannes Richter auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte (wir berichteten).

Helios Klinik Herzberg/Osterode

Die Helios Klinik Herzberg/Osterode hält das Besuchsverbot in der Klinik weiterhin aufrecht. Johannes Richter, Klinikgeschäftsführer in Herzberg, sagte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Uns ist bewusst, dass wir damit unseren Patienten und den Angehörigen viel abverlangen. Die Entscheidung, wann wir unser Haus schrittweise wieder für Besucher öffnen, hängt nicht zuletzt von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis ab. Wenn wir Lockerungen des Besuchsverbots vornehmen, informieren wir zeitnah darüber. Ausgenommen von dem Besuchsverbot in der Klinik sind werdende und frischgebackene Väter sowie Angehörige von Palliativpatienten. Zudem gibt es Ausnahmen für Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte, falls es sich bei den Patienten um Kinder handelt. Oberste Priorität hat für uns, die Sicherheit unserer Patienten und unseres Personals zu gewährleisten“, sagte Johannes Richter.

Krankenhaus St. Martini Duderstadt

Das Krankenhaus St. Martini in Duderstadt hat mit Wirkung vom 21. Mai eine Besuchszeit täglich von 14 bis 17 Uhr eingeführt. Das teilt Antje Hesse vom Sekretariat der Geschäftsführung in einer Presseerklärung mit. Demnach hat jeder potenzielle Besucher sich zur Registrierung an der Pforte des Krankenhauses zu melden. Zu beachten ist, dass die Besuchsdauer auf maximal eine Stunde pro Besucher begrenzt ist. Gleichfalls kann immer nur eine Person gleichzeitig zugelassen werden. Das Betreten des Krankenhauses ist nur mit angelegtem Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Personen mit Erkältungssymptomen oder Verdachts- beziehungsweise bestätigten Fällen von Covid-19 sind von der Besucherregelung ausgeschlossen. Im Altenpflegeheim St. Martini gelten andere Besuchsregelungen. Weitere Informationen dazu sind bei der Verwaltung oder den Wohnbereichen über die bekannten Telefonnummern zu erfragen.

Asklepios Kliniken im Harz

Auch Patienten in den Asklepios Kliniken im Harz dürfen wieder Besuch empfangen – aber nur unter strengen Auflagen. Wie Kliniksprecher Ralf Nehmzow mitteilt, gilt folgendes Besuchskonzept in den Harzkliniken in Goslar und Bad Harzburg sowie in den Kliniken Schildautal in Seesen: Nur ein Besucher pro Patient pro Tag, den der Patient vorab namentlich benennt und der nicht wechseln darf. Die Besuchszeit ist begrenzt. Das Besuchsrecht ist unter strengen Auflagen und Einhaltung eines strikten Hygienekonzepts, das die Verordnung verlangt, wieder gegeben.

„Aufgrund der bestehenden Pandemie mit dem SARS-CoV-2-Virus haben wir eine besondere Sorgfaltspflicht für die Gesundheit unserer Patienten, Mitarbeiter und auch Besucher“, sagt Ulrich Sievers, Leitender Oberarzt und Leiter des Hygieneteams der Asklepios Harzkliniken. „Jede Einrichtung muss bei ihrem zu erstellenden Hygienekonzept eine eigene Risikoeinschätzung vornehmen, was dabei zu verantworten ist, entsprechend haben wir unser Besuchskonzept danach entwickelt und festgelegt.“ Das Hygienekonzept der Asklepios Kliniken in der Region Harz enthält folgende verbindliche Regeln, unter denen Patienten wieder Besuch empfangen können: Ein Patient darf pro Tag nur einen Besucher empfangen, und nur jeweils 30 Minuten während der begrenzten grundsätzlichen Besuchszeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr.

Ein Patient darf, um die Kontakte und damit eine etwaige Verbreitung des Corona-Virus bestmöglich zu minimieren, immer nur denselben Besucher empfangen und muss diesen vorher vollständig namentlich benennen. Auf den Isolations-Stationen sind aufgrund erhöhter Sicherheits- und Schutzvorkehrungen Besuche nicht gestattet. Die vom Patienten benannte Besuchsperson muss aus Gründen der erhöhten Ansteckungsgefahr bei Covid-19 durch Kinder und Jugendliche das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Der Besucher darf keine Erkältungssymptome haben und darf in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Covid-19-Patienten gehabt haben. Der Besucher muss einen selbst mitzubringenden Mund-Nasen-Schutz tragen. Das eigentliche Prozedere, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind: Der Besucher muss sich zunächst am Empfang am Haupteingang melden und einen Bogen mit seinen Daten ausfüllen (diese erhobenen Daten werden gemäß der Verordnung nach drei Wochen wieder vernichtet; sie dienen nur vorsorglich dazu, eine eventuelle Infektionskette später nachvollziehen zu können). Danach kann der Besucher, nachdem er sich die Hände desinfiziert hat, zur jeweiligen Station, auf der sich der Patient befindet.

„Wir freuen uns, dass wir nun wieder das Besuchsverbot lockern dürfen, denn Besuch ist natürlich für Patienten in einer Klinik, die sich hier in einer besonderen Situation befinden, immer sehr wichtig für das Wohlbefinden und die Genesung“, sagt Adelheid May, Asklepios-Regionalgeschäftsführerin im Harz. „Wir bitten auch um Verständnis für diese Auflagen, aber sie ergeben sich aus der Umsetzung der jüngsten Verordnung und sind zum Wohle der Gesundheit aller.“

Universitätsmedizin Göttingen

Auch die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) passt die Besuchsregelung an. Denn die letzten Wochen und Monate hätten deutlich gezeigt, wie wichtig der Besuch von Angehörigen für das Befinden der stationären Patienten ist, erläutert Stefan Weller, Sprecher der UMG in einer Presseinformation. Demnach können stationäre Patienten ab sofort wieder Besuche empfangen. Dabei gilt weiterhin als hohe Priorität: Besucher, Patienten und Mitarbeiter müssen zum Schutz ihrer Gesundheit einige wichtige Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beachten.

Als Besucher gelten: Ehepartner, Lebenspartner, Partner in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft, Verwandte gerader Linie (Eltern, Kinder), Geschwister oder eine weitere, fest benannte Person. Werden Kinder besucht, dürfen beide Elternteile gemeinsam zu Besuch kommen. Für die Geburtshilfe und Wochenstation gilt: immer nur eine Besucherin, ein Besucher. Besuchszeiten zwischen 14 und 17 Uhr.

Folgende Besuchsregeln sind zu beachten: Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Die persönlichen Daten aller Besucher werden an den Eingängen erfasst. Beim Betreten des Klinikums wird kontaktlos die Körpertemperatur gemessen und ein Fragebogen zum Infektionsrisiko ausgefüllt. Besuche können täglich zwischen 14 und 19 Uhr erfolgen. Die Besuche sollten nicht länger als 45 Minuten dauern.

Alle Besucher sind verpflichtet, sich an die Hygienevorgaben der UMG (Mund-Nasen-Schutz, Abstand, Händedesinfektion) zu halten. Sie dienen der Sicherheit der Besucher, der Patienten und der Mitarbeiter. Ausnahmen von dieser Besucherregelung sind für palliativmedizinische Situationen und die Sterbebegleitung möglich. Für die Bereiche der Onkologie und Intensivmedizin bestehen zusätzliche Regelungen. Während der Besuchszeit sind in der Regel keine Arztgespräche möglich.

Kein Besuch ist erlaubt, wenn die Besucher selbst akute Erkältungssymptome haben. Keinen Besuch empfangen dürfen Covid-19-Patienten, Covid-19-Verdachtsfälle, Patienten in den Notaufnahmen.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Die UMG achtet zum Schutz der Gesundheit aller auf eine genaue Einhaltung der Vorgaben und Regelungen.

Für die Geburtshilfe und Wochenstation der UMG gilt: immer nur eine Besucherin, ein Besucher. Besuchszeiten zwischen 14 und 17 Uhr. Informationen zu den Regelungen während der Geburtsbegleitung und zu den Besuchsmöglichkeiten auf der Wochenstation finden sich auf der Seite der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe: www.umg.eu/einrichtungen/kliniken/klinik-fuer-gynaekologie-und-geburtshilfe.