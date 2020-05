Foto-Aktion der Herzberger Schützen: „Pfingsten zuhause“

Herzberg. Weil in diesem Jahr auch in Herzberg kein Schützenfest gefeiert werden kann, haben sich die Schützen eine besondere Aktion zu Pfingsten einfallen lassen.

Die große Sause zu Pfingsten, das Herzberger Schützenfest, muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun hat der Verein aus diesem Anlass eine Foto-Aktion gestartet: Alle Mitglieder der Schützengesellschaft Herzberg sind aufgerufen, ein aktuelles Foto von sich in Uniform zuhause zu machen und an den Verein zu senden, gerne auch mit Zettel wie in dem Beispiel „Wir bleiben Pfingsten zuhause“.

Schützenkönig Peter Kirschke mit seinen Königsbegleitern Timo Bobring und Andreas Maaß machen es vor. „Von allen eingereichten Bildern werden wir eine Collage erstellen, die dann bei uns im Vereinsheim hängen wird – als eine Erinnerung an das Jahr 2020 ohne Schützenfest in Herzberg“, erläutert Kirschke die Aktion. „Eingereicht werden können die Fotos an mich als Pressewart per E-Mail an p.kirschke@web.de.“