Frank Grobecker ist Vorsitzender des Grundschul-Fördervereins

Der Förderverein der Grundschule Hattorf hat einen neuen Vorstand. Die Mitglieder wählten ihn in ihrer Jahreshauptversammlung, die noch kurz vor den Corona-bedingten Beschränkungen stattfand. Alle Ämter konnten nachbesetzt werden, so dass der Fortbestand des Fördervereins gesichert ist. Die erste Vorsitzende, Heike Beushausen hatte bei den anstehenden Wahlen ihr Amt zur Verfügung gestellt und konnte es an Frank Grobecker übergeben.

Den Posten der zweiten Vorsitzenden übernimmt für Judith Gödecke jetzt Annika Oehne. Im Amt bestätigt wurde dahingegen Friedrich Wemheuer als Kassenwart. Für Petra Lange tritt Silke Tschörtner das Amt der Schriftwartin an und die neuen Kassenprüfer heißen Marcus Werner und Ann Bernsdorf, sie lösen Nadine Berkefeld ab. Die scheidende Vorsitzende Beushausen wünschte allen Engagierten viel Spaß, Ehrgeiz und Einsatzfreude und bedankte sich für die Bereitschaft, sich für die Kinder einsetzen und die Arbeit des Fördervereins fortsetzen zu wollen. Sie bedankte sich bei ihrem Team, das ihr stets die volle Unterstützung gegeben habe. „Mir hat diese Arbeit immer sehr viel Freude bereitet“, sagte sie. Ein großes Dankeschön von ihr ging auch an Schulleiterin Nicole Möhring. Man habe immer offen miteinander reden können und so viel für die Kinder erreicht. Mit einem Lob an das neue Orga-Team in Sachen Kleiderbasar beendete sie ihre Abschiedsrede und schaute in das zurückliegende Jahr, in dem es keine großen Anschaffungen gegeben hatte. Allerdings seien sowohl der Unterricht der Kreismusikschule, als auch die Autorenlesung und „Klasse 2000“ finanziell unterstützt worden. Abschließend sprach sie dem Verkehrsverein Dank aus, denn der hatte nach seiner Auflösung auch dem Förderverein der Grundschule einen stolzen Betrag zukommen lassen. Nicole Möhring wiederum sprach dem Förderverein anerkennende Worte für die immerwährende Unterstützung der Schule und die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder aus. Hannelore Gropengießer überbrachte im Namen der Samtgemeinde Hattorf lobende Worte für die Arbeit des Vorstandes und gratulierte dem neuen Team zur Wahl. Wahlen Erster Vorsitzender:

Frank Grobecker Zweite Vorsitzende:

Annika Oehne Schriftwartin:

Silke Tschörtner Kassenwart:

Friedrich Wemheuer Kassenprüfer:

Marcus Werner und

Ann Bernsdorf