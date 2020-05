Der Anger in Wulften lädt zum Verweilen ein

Der Anger, der zentrale Platz in Wulften, wurde im Rahmen der Dorferneuerung umgestaltet und lädt jetzt zum Verweilen ein. Das Resultat der Arbeiten wurde vor kurzem vom Bauamtsleiter der Samtgemeinde Hattorf, Matthias Franziskowski, im Beisein der Vertreter des Göttinger Landschaftsplanungsbüros Schwahn und der ausführenden Firma Kluge aus Delligsen sowie Bürgermeister Henning Kruse und dem Bauausschussvorsitzende des Gemeinderates, Willi Ehrhardt, abgenommen.

Die rund 1100 Quadratmeter große Fläche, deren Aussehen schon des Öfteren geändert wurde, wurde auf 20 Meter Länge mit etwa 40 bis 60 Zentimeter hohen Natursteinen umfasst. Darauf kann ebenso Platz genommen werden wie auf drei Sitzbänken oder auf der Sitzgarnitur, die aufgestellt wurden. Außerdem steht dort eine Nordmanntanne, die zu Weihnachten geschmückt werden soll.

Neuen Tulpenbaum gepflanzt, der alte musste gefällt werden

Darüber hinaus schmückt ein neuer Tulpenbaum den Platz. Sein Vorgänger, den Bürger der Partnergemeinde Neung-sur-Beuvron auf den Anger gepflanzt hatten, musste allerdings aufgrund schwerer Beschädigungen gefällt werden. Ein neuer Baum dieser Art wurde gesetzt, „weil die Erinnerung nicht einschlafen soll“, so Henning Kruse.

Entlang eines Gehweges wurden diverse Stauden und Gehölze gepflanzt, welche dem ausführenden Gartenbaubetrieb in der Anwuchspflege eine große Herausforderung stellen dürften. „Denn sollte sich erneut ein Dürresommer ausbreiten, muss für eine regelmäßige Bewässerung gesorgt werden“, so Dr. Christoph Schwahn, Chef des Landschaftsplanungsbüro, welches das ganze Projekt gemäß den Vorgaben der politischen Gemeinde und des Arbeitskreises Dorferneuerung entworfen, geplant und baulich begleitet hat. Aber nicht nur der Anger erstrahlt in neuem Antlitz. Gleiches gilt für die drei benachbarten kleinen Flächen. Im Seitenbereich des ehemaligen Rathauses, welches zur Mühlenstraße ausgerichtet ist, wurde der Fußweg verbreitert, dabei eine zuvor nicht bekannte Klärgrube verfüllt und ein Wildapfelbaum gepflanzt. Rund um den Parkplatz vor dem Gebäude erfolgte eine neue Anpflanzung, ebenso wie auf dem Eckstück Angerstraße/Breite Straße. Und hinter der Bushaltestelle in diesem Straßenzug, die genau gegenüber dem Anger zu sehen ist, wurde eine Blumenwiese angesät, die in bunten Farben erstrahlen dürfte.

Mitteln zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung

Die Kosten für diese Dorferneuerungsmaßnahme belaufen sich auf rund 82.500 Euro. Davon werden laut dem Förderbescheid vom Amt für Regionale Landentwicklung 73 Prozent aus Mitteln zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) übernommen. Die verbleibenden 27 Prozent trägt die Gemeinde Wulften.

Matthias Franziskowski verwies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verwaltung die vorliegenden Summen noch nicht abschließend geprüft habe und auch die Förderzusage noch nicht endgültig sei, da sie vom Ergebnis der abschließenden Prüfung abhänge. Henning Kruse dankte allen für die gute Zusammenarbeit, die dieses hervorragende Endergebnis zur Folge hatte und versicherte, dass nach der Corona-Zeit, vielleicht Ende August, der Anger feierlich eingeweiht werden wird.