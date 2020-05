Wildpferd wird Reitpferd: Mustang wird im Harz zivilisiert

Der Mustang Ember hat eine lange Reise hinter sich: von Oregon (USA) bis in den Harz. Dort wird das Wildpferd als Reitpferd ausgebildet. Ember wurde 2015 im Indianerreservat Warm Springs Orgeon geboren. Im Oktober 2018 wurde er eingefangen und ist schließlich über ein Adoptionsprogramm bei der Distanzreiterin Ulrike Pottrick in Herzberg gelandet.

Ganze Generationen von Pferde-Fans sind mit „Fury“ aufgewachsen, der Jugendbuchserie, die seit den 1960-er Jahren auch mehrfach verfilmt wurde. Der schwarze Mustang hat das Bild des edlen Wildpferdes geprägt, das sich nur von einer auserwählten Person zähmen lässt und dann zum Freund fürs Leben wird. Auch für Ulrike Pottrick war so ein echter Mustang ein Kindheitstraum.

Der wurde nun im Erwachsenenalter erfüllt, nach jahrzehntelangen Erfahrungen im Profi-Reitsport. Pottrick trat im Distanzreiten unter anderem 1994 bei der Weltmeisterschaft in Den Haag an sowie bei mehreren Europameisterschaften.

Die Schattenseiten des Wildpferd-Traums

Allerdings sieht die Herzbergerin heute als Erwachsene sehr wohl auch die Schattenseiten eines solchen Wildpferd-Traums: „Ember hatte vollkommene Freiheit, eine Familie und sicherlich Pferdefreunde“,beschreibt sie seine Kindheit. „Dann kamen die Hubschrauber und alles wurde anders: Zäune, enge Gassen, Zwangsstände, ein wildes Durcheinander von Pferden und immer wieder Angst“, berichtet Pottrick. Allerdings ist auch klar, dass Ember und viele andere Mustangs ohne die offiziellen Adoptionsprogramme nicht überleben würden.

Auf dem amerikanischen Kontinent kamen die Pferde erst mit den spanischen Eroberern im 16. Jahrhundert an. Einige der Tiere „verloren“ ihre Reiter, in Schlachten oder durch andere Schicksale. Die edlen spanischen Streitrösser waren robust genug, um in der Wildnis zu überleben und legten den Grundstein für die amerikanischen Wildpferde, die Mustangs. Die vermischten sich immer wieder mit ausgewilderten Hauspferden der Farmer und vermehrten sich erfolgreich, sodass sie zur Konkurrenz für Weidetierhalter wurden. Die Mustangs wurden bejagt, bis sie kurz vorm Aussterbenstanden.

Ulrike Pottrick auf Eddy mit Mustang Ember als Handpferd. Foto: Claudia Nachtwey / HK

Seit 1959 stehen sie unter Schutz, und seit 1971 kontrolliert das Bureau of Land Management deren Bestand, der 26.000 Tiere nicht überschreiten sollte. Werden es mehr, fängt man sie ein und vermittelt sie an Pferdehalter.

Manche Mustangs landen im Schlachthaus

Da gesunde Wildpferde naturgemäß über eine gute Kondition verfügen, werden die Mustangs inzwischen auch im Distanzsport und anderen Reitsportdisziplinen erfolgreich eingesetzt. Allerdings finden nicht alle eingefangenen Tiere einneues Zuhause. Manche landen im Schlachthaus.

Als Pottrick sich nach vielen Gedanken und Telefonaten für Ember entschieden hatte, begann der weite Weg für das Wildpferd von Oregon in den Harz. Ein Mustang ist schon für 250 Dollar zuhaben, doch der Transport bis Deutschland inklusive aller Gesundheitskontrollen, Auflagen und Papiere kostet dann rund 9.000 Euro.

Um einem Wildpferd die Angst vor dem Menschen und vor den Eindrücken der Zivilisation zunehmen, ist eine große Portion Pferdeverstand nötig. Da hat es Ember nicht nur mit seiner Besitzerin gut getroffen. Der Lebensgefährte von Ulrike Pottrick ist der Huf-Profi Martin Bösel, der sich ebenfalls schon weit über die Region hinaus einen Namen gemacht hat. Zurzeit gründet er zusammen mit seiner Kollegin Annika Katholnig ein modernes Huf- und Rehazentrum für Pferde in Herzberg. „Wir alle drei haben ganz individuelle Erfahrungen mit Pferden und ergänzen uns in vielerlei Hinsicht“, sagt Bösel. „Embers Hufe waren zwar nach der Zeit in der Auffangstation in Amerika eine Katastrophe, aber es ist beeindruckend, wie ausbalanciert und trittsicher so ein Wildpferd ist“, lobt er die natürlichen Eigenschaften des neuen Familienmitglieds.

Um auch auf den Harzer Schotterwegen gut zurechtzukommen, trägt Ember bei Spaziergängen im Gelände Hufschuhe, er kennt einen Sattel und ist im Umgang, entgegen aller Erwartungen an ein Wildpferd,ausgesprochen sanftmütig. Sein Kumpel, das ehemalige Distanzpferd Eddy, ist mit 25 Jahren ein„alter Hase“ und zeigt dem Jungspund nun die Harzer Zivilisation.