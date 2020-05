Herzberg: Katholische Gemeinden feiern wieder Gottesdienste

Herzberg. Am Samstag findet eine Wortgottesfeier in St. Hildegard, Hattorf, statt, am Sonntagmorgen eine in St. Josef, Herzberg.

Ab dem kommenden Wochenenden kommen auch die katholischen Gemeinden wieder zu Gottesdiensten zusammen. Darüber informiert das Pastoralteam der katholischen Pfarrgemeinden Südharz. Demnach wird in den Kirchen St. Josef, Herzberg, St. Hildegard, Hattorf, St. Bonifatius, Badenhausen, St. Benno, Bad Lauterberg und St. Josef, Bad Sachsa am Samstag und Sonntag die Wortgottesfeiern mit Aussetzung stattfinden. Die genauen Termine sind Samstag, 16. Mai, um 18 Uhr in St. Bonifatius, Badenhausen, in St. Hildegard, Hattorf, und in St. Josef, Bad Sachsa, sowie am Sonntag, 17. Mai, um 10.30 Uhr St. Josef, Herzberg, St. Bonifatius, Badenhausen und St. Benno, Bad Lauterberg.

Die Wort-Gottes-Feier ist eine liturgische Feier in der katholischen Kirche. Die Feier besteht aus vier Teilen: der Eröffnung, der Verkündigung des Wortes Gottes, der Antwort der Gemeinde und dem Abschluss. Eine anschließende Kommunionfeier mit Hostien aus dem Tabernakel ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

„Wir halten uns an die Empfehlung unseres Bischofs Dr. Heiner Wilmer. Bischof Heiner empfiehlt ausdrücklich zunächst mit Wortgottesfeiern“ zu beginnen“, heißt es vom Pastoralteam. „Bei der Feier der Gottesdienste möchten wir weiterhin den Schutz des Coronavirus beachten. Die Teilnahme am Gottesdienst geschieht auf eigene Verantwortung.“