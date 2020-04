Auto brennt in der Sonntagnacht in Herzberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Herzberg gegen 1.30 Uhr zu einem Löscheinsatz in der Straße An der Nagelschmiede gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war auf dem rückseitigen Parkplatz der Volksbank ein Pkw in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund des mehrfach wieder aufflammenden Brandes löschte zwei Trupps unter Atemschutz das Feuer mit Hilfe einer Schaumpistole. Um den Motorraum ablöschen zu können musste die Motorhaube mittels hydraulischen Spreizers geöffnet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr unterstützte bei der Spurensicherung durch das Ausleuchten der Einsatzstelle.