Schwanenmutter ist bei Familie Thiel in „Reha“

Viele Leser erinnern sich sicher noch an die Geschichte der Schwäne im Sommer 2019 auf dem Juessee in Herzberg (wir berichteten). Zur Erinnerung: Ende Juli ließen die Schwaneneltern ihre Jungtiere am See zurück. Über die Gründe dafür gingen die Meinungen damals auseinander. Über die Betreuung der Jungtiere kam es zu einer kontroversen Diskussion. Nach Rücksprachen mit Behörden und Fachleuten wie dem Schwanenschutzkomitee Hochrhein e.V. bildete sich spontan eine Gruppe von 14 Leuten, die sich nach einer offiziellen Genehmigung um die Tiere kümmerten und sie artgerecht fütterten. Auf dem Futterplan standen unter anderem spezielles Körnerfutter aus der Mühle in Scharzfeld, Salat, Mais, Äpfel und Birnen.

Nach weiteren zwei Wochen kamen die Schwaneneltern zurück und nahmen die bis dahin von der Gruppe gefütterten Tiere wieder an. Da die Alttiere in einem schlechten Ernährungszustand waren, wurden auch sie nach Rücksprache mit dem Schwanenkomitee mitgefüttert. Wichtig für die Gruppenmitglieder war es in der Folgezeit, die Mitmenschen zu bitten, die Schwäne nicht zu füttern. Dabei wurde auf nicht tiergerechtes Futter wie verschimmeltes Brot, Salzbrezeln, Weißbrot und Kekse hingewiesen.

Der Altvogel mit verletztem Flügel und Jungtier „Mucki“ Foto: Privat

Am 3. Januar 2020 fanden die Teammitglieder Manuela Voigt, Suanne Bachmann und andere den von ihnen „Schwanenmutti“ genannten Schwan verletzt im Freibad Juessee. Beim Tierarzt wurde beim Röntgen festgestellt, das einer der Flügel stark geprellt war. Bei einer Rücksprache mit der Wildvogelhilfe Hilkerode ergab sich, dass keine Auffangstation in der Region Platz für das verletzte Tier hatte. Spontan erklärten sich Sabine Thiel und ihr Mann bereit, den Schwan in ihre Obhut zu nehmen.

Schwanen-Stall eingerichtet

In Windeseile wurden auf ihrem Grundstück in Scharzfeld ein Stall und ein Auslauf hergerichtet. „Wir wollten schon immer einen Teich haben, also haben wir gemeinsam auch einen kleinen Teich für die Schwanenmutti gebaut. In einem Stall ist sie nachts vor anderen Tieren sicher. Statt der geplanten Grillecke haben wir zusätzlich einen Auslauf gebaut“, sagte Sabine Thiel. Mehrfach wurde der verletzte Flügel des Tieres inzwischen von der betreuenden Tierärztin bandagiert. Eine Operation war nicht erforderlich, wohl aber eine „Reha“ von etwa 10 Monaten.

Ein weiteres Sorgenkind war einer der Jungschwäne, der sich meist auf der Insel im Gebüsch versteckte und nicht mit den anderen unterwegs war. Inzwischen hatten sich die anderen Jungtiere selbstständig gemacht und waren wie der „Schwanenvater“ fortgeflogen. Danach wurde der schwache und noch flugunfähige Jungschwan „Mucki“, der zurückgeblieben war, von neuen Schwänen angegriffen. Bei ihrer Suche nach Brutplätzen duldeten sie keinen Artgenossen in ihrem Revier. Mitglieder des „Schwanenteams“ stellten fest, dass „Mucki“ häufig von den neuen Schwänen gejagt und getaucht wurde. Lösung: Sabine Thiel nahm auch „Mucki“ in ihrer „Auffangstation“ auf, wo er sich zunächst mit seiner Schwanenmutti wohl fühlte.

Nach ein paar gemeinsamen Wochen hatte der Jungschwan plötzlich Atemnot. Der Tierarzt stellte die Diagnose Lungenentzündung mit Herzleiden. In der darauffolgenden Nacht starb „Mucki“ auf der Krankenstation. Mutter Schwan wird weiter tierärztlich überwacht und erhält außerdem eine Physiotherapie. Sobald sie völlig genesen ist, wird sie auf dem Juessee wieder ausgewildert.

Die Schwanenmutter in der „Reha“ bei Familie Thiel. Foto: Privat

Die „Schwanen-Reha“ bestimmt wesentlich den Tagesablauf der Thiels: So lässt Ehemann Andreas den Schwan in das anstelle eines geplanten Grillecke angelegte Gehege raus und geht mit dem Hund Gassi. Später kommt frisches Stroh in den Stall. Da die Kinder aus dem Haus sind, hat Sabine nicht nur Zeit für den blinden und tauben Kater, sondern auch für die „Schwanenmutti“, die auch Kontakte braucht – ohne jedoch gezähmt zu werden.

Besonders gut schmeckt dem Tier Feldsalat, der häufig durch preiswerteren, selbst angebauten Pflücksalat, frischen Löwenzahn und anderes artgerechtes Futter ergänzt wird. Ein Teil der entstehenden Unkosten wird durch gelegentliche kleine Zuwendungen bestritten, so Susanne Bachmann. Sie und die anderen aus dem Team vermuten, dass es auch durch die Böllerei am vergangenen Silvester am Juessee zu der Verletzung der Schwanenmutti gekommen ist. Sie bitten im Interesse der dortigen Tierwelt zukünftig woanders zu Böllern.