Lkw fährt gegen Dach – Schindel trifft Fußgänger am Kopf

Verletzt wurde am vergangenen Freitag ein 74-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in Lonau. Darüber informierte jetzt die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach fuhr ein 52-jähriger Kraftfahrer auf der Suche nach einem bestimmten Waldweg mit seinem leeren Langholz-Lkw durch Lonau, als ihm in der Straße Mariental die Enge der Fahrbahn bewusst wurde. Er verlangsamte seine Fahrt, stieß aber trotzdem mit einem Ladungs-Stützpfeiler, der sogenannten Runge, in etwa vier Metern Höhe an einer Hausecke gegen die Dachrinne des Hauses. Dadurch lösten sich einige Schindeln im Dachbereich. Ein 74-jähriger Fußgänger, der sich im Bereich der Fahrbahnenge aufhielt und das Geschehen beobachtete, wurde von einem der herabfallenden Schindelteile am Kopf getroffen. Er stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Verletzung am Arm zu.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 1.000 Euro. Der Lkw war weiterhin fahrbereit.