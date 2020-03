In Pöhlde wurde ein Alpaka vermutlich durch einen Schuss verletzt.

Pöhlde. Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art. Tier soll am Montag von einem Tierarzt untersucht werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Unbekannter schießt in Pöhlde auf Alpaka

Unbekannte haben in Pöhlde vermutlich ein Alpaka angeschossen. Darüber informiert die Polizei Herzberg.

Demnach hat die 31-jährige Halterin Strafanzeige erstattet. Bereits vor einiger Zeit sei tierärztlich festgestellt worden, dass ein damals humpelndes Tier vermutlich durch einen Schuss verletzt worden sein könnte. Am Freitag, 27. Februar, sei es in der Zeit zwischen 10 und 13.30 Uhr offenbar erneut zu einer solchen Verletzung gekommen. Das betroffene Tier soll am Montag vom Tierarzt untersucht werden.

Die Polizei bitte um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer im fraglichen Zeitraum etwas gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Herzberg unter Telefon 05521/920010 in Verbindung zu setzen.