58-Jähriger bei Auffahrunfall in Scharzfeld verletzt

Scharzfeld. Ein 58-jähriger Mann wurde bei einem Auffahrunfall am Dienstag, 24. März, in Scharzfeld verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Verletzt wurde ein 58-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 24. März, in der Ortsdurchfahrt Scharzfeld. Der 58-Jährige war mit seinem VW auf der Harzstraße unterwegs, als er aufgrund eines am Fahrbahnrand parkenden Wagens und des Gegenverkehrs abbremste. Ein 48-Jähriger Verkehrsteilnehmer, der hinter im fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr dem 58-Jährigen auf, dabei wurde dieser verletzt. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Das Fahrzeug des 48-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. POL