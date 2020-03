Sieber. In der Herzberger Ortschaft Sieber ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Die Harz Energie ist dabei, die Störung zu beseitigen.

Stromausfall in Sieber am Dienstag

Am Dienstagnachmittag ist der Strom in Sieber ausgefallen. Nach Auskunft aus der Störungsstelle der Harz Energie war der Vorfall bei dem Versorgungsunternehmen bekannt, an der Beseitigung wurde gearbeitet. Nähere Informationen waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu erhalten. mb