Forstarbeiter liegt unter Baum: Schwerer Unfall am Rotenberg

Schwer verletzt wurde am Freitagvormittag ein Forstarbeiter bei einem Unfall am Rotenberg zwischen Herzberg und Gieboldehausen nahe der Thomashütte. Darüber informierte der Kreisfeuerwehrverband Osterode jetzt in einer Mitteilung.

Demnach wurde am Freitag die Feuerwehr Herzberg zusammen mit Rettungsdienst und Notarzt gegen 10 Uhr auf den Rotenberg gerufen. Ein Forstarbeiter hatte sich beim Fällen eines Baumes schwere Verletzungen zugezogen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten weitere Forstarbeiter den Verunfallten, der unter dem Baum lag, bereits teilweise befreit.

Bei Transport unterstützt

Kleinere Bäume wurden mittels Bügelsäge entfernt, um die anschließende Rettung mit der Schleifkorbtrage zu erleichtern, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst beim Transport des Verletzten aus dem Gelände bis hin zum Rettungswagen.

Der verletzte Forstarbeiter wurde vom Notarzt vor Ort behandelt und anschließend durch den Rettungsdienst in die Klinik nach Göttingen gebracht.

Eingesetzte Kräfte

Feuerwehr Herzberg: 17 Einsatzkräfte mit HLF20, LF20 und ELW

Rettungsdienst: Vier Einsatzkräfte mit Rettungswagen und Notarzt (NEF)