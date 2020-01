Hörden: Faschingsparty, Umzug und Kindermaskerade

Ob Karneval, Fasching oder Fassenacht, ob in Köln, Mainz, Düsseldorf oder Hörden – es ist die sogenannte fünfte Jahreszeit, die man hier wie auch in vielen anderen Orten in Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und mit viel Lebensfreude feiert. Der Hördener Carneval Club richtet auch in dieser Saison wieder närrische Veranstaltungen aus und lädt alle Faschingsfans aus nah und fern ein, den Karneval in Hörden zu besuchen.

Großen Spaß mit Freunden verspricht vor allem die Faschingsparty am Freitag, 21. Februar, und der Karnevalsumzug am Samstag 22. Februar, kündigen die Verantwortlichen vom HCC an. Den Gästen wird am Freitagabend ab 20 Uhr ein buntes Programm voller Höhepunkte geboten.

Kreative Kostüme gefragt

Die Tanzgruppen des HCC bereiten sich seit Wochen auf dieses Ereignis vor und sehen voller Vorfreude ihren Auftritten entgegen. Unterstützt und begleitet werden die Tänzer und Tänzerinnen vom HCC-Vorstand und dem Hördener Prinzenpaar Jana I und Tobias I. Wie im letzten Jahr wird die Partyband „Estanas“ mit Rock, Pop und Schlager das närrische Volk einheizen. Daher richteten die Veranstalter den Appell an alle Gäste: „Lasst eurer Fantasie freien Lauf und bereichert unser Programm durch Eure kreativen Kostüme.“ Karten für die Faschingsparty sind nur im Vorverkauf am 2. Februar in der Hördener Mehrzweckhalle erhältlich.

Wer sich bewegen will kann das am Karnevalswochenende tun: Mitswingen, Mitsingen, Mitschunkeln, Mitfiebern sind beim Karnevalsumzug am Samstag 22. Februar, ab 14 Uhr angesagt. „Viele Gruppen wollen die fröhliche Schlange durch Hörden mit Leben füllen. Die Wagenbauer des HCC waren äußerst aktiv und präsentieren voller Stolz ihre neu gestalteten Motivwagen. Ansonsten besticht der Hördener Umzug durch die Lebendigkeit und der fantasievollen Kostüme der zahlreichen Fußgruppen. Mit schmissiger Musik ist der Spielmannszug Wulften wieder mit dabei und für das leibliche Wohl der Zuschauer ist auch bestens gesorgt“ kündigt der Verein an. Traditionell findet der Abschluss in der Hördener Mehrzweckhalle statt.

Am Sonntag, 23. Februar findet ab 14.30 Uhr die Kindermaskerade des HCC statt: „Vom Pampers-Rocker über Kinder, Jugendliche und ihre Eltern freuen wir uns über jeden, der mit uns tanzt und feiert.“ Früher waren nur die Kinder verkleidet, heute kommen auch viele Eltern kostümiert und geschminkt und verbringen ein paar gesellige Stunden in der Hördener Mehrzweckhalle. Für die Programmgestaltung sind die Hördener Kindertanzgruppen mit Garde- und Showtänze zuständig. Sie alle fiebern ihren Auftritten entgegen und möchten ihre in wochenlanger Arbeit einstudierten Tänze präsentieren.

Als Kinderprinzenpaar führen Jacob I und Fentje I durchs Programm und übernehmen die Ehrungen der Tänzerinnen. Zwischen den Auftritten können die kleinen Karnevalisten dann zu aktuellen Hits und spaßigen Karnevalsliedern so richtig abhotten. Am Ende der Veranstaltung erhält jedes Kind noch ein kleines Geschenk mit auf den Nachhauseweg.

Karten für die Kindermaskerade gibt es an der Tageskasse.

Info: Karnevalstermine

Freitag, 21. Februar, ab 19 Uhr Faschingsparty in der Festhalle Hörden

Karten für die Faschingsparty sind nur im Vorverkauf am 2. Februar in der Hördener Mehrzweckhalle erhältlich

Samstag, 22 . Februar, ab 14 Uhr Karnevalsumzug durch Hörden, Start Mehrzweckhalle

Sonntag, 23. Februar, ab 14.30 Uhr Kindermaskerade, Festhalle Hörden