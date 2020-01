Nele Steffanowski ist weiter Gruppenführerin

Auf ein ereignisreiches Jahr blickten die Mitglieder der Jugendwehr Herzberg zurück. man unterstützte das Tambour Corps beim Jubiläum, als Fackelträger beim großen Zapfenstreich oder Schildträger beim Sternenmarsch der Musikzüge auf den Marktplatz. Auch das Entenrennen des Rotary Clubs zu Gunsten der Jugendfeuerwehr wurde unterstützt. Im Rahmen des eigenen Jubiläums der Jugendfeuerwehr wurde ein Kommersabend im Martin-Luther Haus und ein Familientag im „Domeyerstadion“ für alle Familien ausgerichtet. Das Highlight war das mit der Jugendfeuerwehr Bad Lauterberg durchgeführte Zeltlager im „Südsee Camp“ in der Lüneburger Heide.

Bei den Wahlen wurden erneut Nele Steffanowski und Luca Gödecke als Gruppenführerin bzw. stellvertretenden Gruppenführer gewählt. Ebenso wurde Celina Apel im Amt der Schriftführerin bestätigt. Marvin Carl wurde zum Jugendgruppenleiter und Volker Carl zu seinem Stellvertreter gewählt. Als Vorschlagswahl für die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr wurde Lennart Grotheer als neuer stellvertretender Jugendfeuerwehrwart gewählt. Für die beste Dienstbeteiligung wurden Nele Steffanowski, Finja Grosse und Joel Gündel geehrt. Alle drei waren jeweils nur bei einem Dienst nicht anwesend. Für das Jahr 2020 ist geplant mit einer Gruppe an der Abnahme der „Leistungsspange“ teilzunehmen. Interessierte Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahre, die gerne bei der Jugendfeuerwehr mitmachen möchte, sind eingeladen sich am Feuerwehrhaus in der Sieberstraße zu melden. Der Übungsdienst findet alle 14-Tage mittwochs ab 18 Uhr statt