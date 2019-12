Feuerwehr löscht Bücherzelle in Herzberg

Solch ruhige Weihnachtsfeiertage hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst lange nicht mehr: Die Bewohner Osterodes hätten das Christfest gemütlich und ruhig zu Hause gefeiert, die Polizei habe weder zu häuslichen Streitigkeiten ausrücken, noch sich um pöbelnde Gruppen kümmern müssen, zieht ein Beamter des Polizeikommissariats Osterode Bilanz. Das bestätigen eine Polizistin des Kommissariats in Bad Lauterberg sowie Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion in Göttingen, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Polizei in Herzberg ermittelt hingegen gegen drei junge Männer, die in Verdacht stehen, in der Nacht zum Donnerstag, 26. Dezember, an der Osteroder Straße Verkehrsschilder auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Sie werden außerdem verdächtigt, so ein Polizeibeamter, eine zur Bücherzelle umgebaute Telefonzelle auf dem Gelände der Nicolaikirche in Herzberg angezündet zu haben. Um Hinweise bittet die Polizei Herzberg unter Telefon 05521/920010.

Zu diesem Einsatz am Donnerstagmorgen gegen 4.10 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Herzberg gerufen. „Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten im Inneren diverse Bücher“, teilt Markus Herzberg vom Kreisfeuerwehrverband Osterode mit. „Das Feuer wurde mittels Schnellangriffseinrichtung des Löschfahrzeugs abgelöscht. Das Inventar der Bücherzelle wurde durch Feuer und Löschwasser weitgehend zerstört beziehungsweise unbrauchbar.“ Der Einsatz der freiwilligen Feuerwehrleute habe nur wenige Minuten gedauert.

Verkehrsunfälle im Oberharz

Außerhalb des Altkreises Osterode ereigneten sich an den Feiertagen kleine Verkehrsunfälle mit Blechschäden – zum Beispiel in Duderstadt und Northeim. Im Oberharz kollidierte am Nachmittag des Heiligen Abends vermutlich ein grau-brauner Ford mit dem Schild der Bushaltestelle „Oderbrück“ bei Braunlage. Das Auto kam von der schneeglatten Fahrbahn der Bundesstraße 4 ab. Der Fahrer zeigte den Unfall nicht an. Ebenfalls auf der B4 rutschte das Auto eines 70-jährigen Wernigeroders am Donnerstag bei Torfhaus gegen eine Leitplanke. Durch den Airbag wurde die Beifahrerin verletzt.

In Seesen hatten Polizisten mehr zu tun. So wurden einem 35-Jährigen am Mittwoch mehrere Elektrogeräte und eine Shisha aus seiner unverschlossenen Wohnung gestohlen. Und an Heiligabend kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast, der nicht bezahlen wollte, gerufene Polizisten beleidigte und vor diesen mehrfach auf den Boden spuckte. Der 31-Jährige randalierte später im Polizeigebäude, kam dann in Gewahrsam. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen.

In Langelsheim, ebenfalls Kreis Goslar, fanden Polizisten an Heiligabend eine angefahrene Elster. Weil Tierarztpraxen geschlossen waren, nahm ein Beamter den Vogel mit nach Hause auf seinen Bauernhof, um ihn aufzupäppeln.