Englische Weihnachtsmusik erklingt in der Nicolaikirche

Das Weihnachtskonzert in der Herzberger Nicolaikirche am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr steht im Zeichen englischer Weihnachtsmusik. Der überregionale Herzberger Kammerchor wird gemeinsam mit den Harfenistinnen Angela Klön und Petra van der Heide unter der Leitung von Jörg Ehrenfeuchter Chorwerke im typisch anglikanischen Stil von John Rutter und Will Todd aufführen.

John Rutter, einer der bedeutendsten und populärsten zeitgenössischen britischen Komponisten, hat die Liedsammlung „A dancing day“ geschrieben. Tief beeindruckt von den „Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten, vertonte Rutter seinen Zyklus für dreistimmigen Frauenchor und zwei Harfen. Die wirkungsvolle und bewegende Sammlung von lateinischen und englischen Liedern aus der Zeit des ausgehenden Mittelalters fessele nach wie vor Ausführende und Hörer, verspricht Ehrenfeuchter.

Zeitgenössischer Komponist

Neben dieser bis heute sehr berührenden Vertonung Rutters werden Chorwerke des zeitgenössischen britischen Komponisten Will Todd zu hören sein. Der 1970 geborene Todd studierte in Bristol Musik. Neben seiner Karriere als Jazzpianist komponiert Chorwerke a capella und mit Begleitung. Die drei Motetten „Stay with me“, „The call of wisdom“ und „My Lord has come“ bewegen durch schlichte Harmonik und eingängige Melodik.

Bei diesem weihnachtlichen Programm darf laut Ehrenfeuchter eines der bedeutendsten a-cappella Werke nicht fehlen: „O magnum mysterium“ des amerikanischen zeitgenössischen Komponisten Morton Lauridsen. Neben dieser „zutiefst anrührenden“ Motette wird der Kammerchor ein Meisterwerk der a cappella Chorliteratur des 20. Jahrhunderts aufführen: „O sacrum con vivium“ des französischen Komponisten Olivier Messiaen, erklären die Veranstalter.

Dazu werden Motetten aus dem spanischen und italienischen Barock des 16. Jahrhunderts zu erleben sein. Von Christobal de Morales erklingt unter anderem eine Motette über den Text des weihnachtlichen Lobgesangs der Maria, das Magnifikat. „Eine sehr bewegende Motette wird auch über die marianische Antiphon Salve Regina von Giovanni Pierluigi da Palestrina zu hören sein.“

Solo-Werke für die beiden Harfen

Abgerundet wird das weihnachtliche und „zu Herzen gehende“ Programm, wie es die Veranstalter ankündigen, durch Solo-Werke für die beiden Harfen. Es werden die vier Préludes des französischen romantischen Komponisten und Harfenisten Marcel Tournier erklingen. „Das berührende und feierliche Weihnachtsprogramm lässt dank der Besetzung der Künstler ein sehr hochwertiges und bewegendes Konzert erwarten. Mit den beiden Harfenistinnen konnten hochkarätige und international tätige Musikerinnen für das Weihnachtskonzert gewonnen werden.“

Petra van der Heide studierte an der Musikhochschule Utrecht bei Erika Waardenburg und schloss ihr Studium 1993 im Alter von 22 Jahren mit Auszeichnung ab. Danach vervollständigte sie ihre Ausbildung bei Maria Graf in Hamburg und Charlotte Cassedanne in Berlin. Nach ihrem Studium in Hamburg wurde sie zunächst bei den Hamburger Symphonikern engagiert, bevor sie 1998 zum Staatstheater Darmstadt wechselte. Orchestererfahrung sammelte sie gleichzeitig bei renommierten Orchestern wie dem Gewandhausorchester Leipzig, den Bamberger Symphonikern und verschiedenen Rundfunkorchestern vom HR, SWR und BR. Sie arbeitete mit vielen bekannten Dirigenten wie unter anderem mit Lorin Maazel und Kent Nagano zusammen. Seit August 2003 ist sie Soloharfenistin beim Königlichen Concertgebouworchester in Amsterdam. Gleichzeitig ist sie als Gastdozentin an der Musikhochschule von Amsterdam tätig und gibt Kurse in Probespieltraining und Orchesterspiel.

Die in Hannover lebende Harfenistin Angela Klöhn studierte an der Musikhochschule in Hannover, am Conservatorium van Amsterdam und an der Musikhochschule in Detmold Harfe unter anderem bei Petra van der Heide und Erika Waardenberg sowie Prof. Godelieve Schrama. Sie schloss ihr Studium mit Auszeichnung ab. Weitere Studien führten sie nach Hamburg, wo sie das berufsbegleitende Masterstudium Kultur- und Medienmanagement an der dortigen Musikhochschule absolvierte.

Karten zu dem Konzert sind an der Abendkasse zu 15 Euro und ermäßigt zu zehn Euro pro Person ab einer Stunde vor Konzertbeginn erhältlich.