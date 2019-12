Vorfall nach Eishockeyspiel: Böller verletzt Wulftener Fan

Nach dem Eishockeyspiel der Harzer Falken gegen den Hamburger SV sind am Samstagabend Streitigkeiten zwischen einem 48-jährigen Mann aus Hamburg und einer Gruppe junger Männer aus dem Altkreis Osterode eskaliert. So teilte es die Goslarer Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. In der Folge...