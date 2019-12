Juessee: Das Projekt „Grottenhecht“ geht weiter

Erzählungen nach wurde in den 1920er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Rundweg um den Juessee geplant und angelegt. Im Zuge dieser Maßnahme entstand unter anderem in der Nähe des heutigen Skaterplatzes eine Sitzgelegenheit in einer Nische, die die Herzberger „die Grotte“ nannten. Dazu passend...