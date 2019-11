Schüler der OBS Hattorf siegen bei Laufwettbewerb

Seit etlichen Jahren werden in Niedersachsen im AOK-Laufabzeichen-Wettbewerb Schulklassen von Klasse 1 bis 8 ausgezeichnet. Im Schuljahr 2018/2019 nahmen in Niedersachsen fast 21.000 Schülerinnen und Schüler aus 187 Schulen daran teil. Dabei belegte die Oberschule (OBS) Hattorf in der...