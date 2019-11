Bürger-Energie Harz stellt in Herzberg ihr Projekt vor

Umweltfreundliche Energie in der Region – so lautet der Name eines Projekts der Energie-Genossenschaft Bürger-Energie Harz eG. Vorstandsvertreter waren jüngst zu Gast in Herzberg, um Interessierten das Projekt vorzustellen. Eingeladen hatten hierzu die Zukunftswerkstatt und der Umweltverein...