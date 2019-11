Jugendliche schlagen Thesen zu Nachhaltigkeit an Kirchentür

Die Jugendgruppe der Christuskirche Herzberg, die „Monsters of God“, haben 95 Thesen zur Nachhaltigkeit erstellt und an die Kirchentür gehängt.

„Monsters of God“ ist eine Jugendgruppe in der Christuskirche, die sich seit dreieinhalb Jahren alle 14 Tage freitagabends trifft und von Jürgen Illgen, der auch im Konfirmandenunterricht mitarbeitet, und Pastor Gerhard Bergnergeleitet wird. Die Gruppe setzt sich zusammen aus den Konfirmandenjahrgängen der letzten drei Jahre und umfasst etwas mehr als 15 Jugendliche.

Die Idee zu den „95 Thesen zur Nachhaltigkeit“ kam aus der Gruppe. Die Jugendlichen haben sich Gedanken zum Thema gemacht und das Ganze kreativ umsetzt – in Anlehnung an Luthers 95 Thesen von 1517. Gleichzeitig sollte es ein Herzberger Beitrag zu „Fridays for future“ sein. In den Thesen stellen die Jugendlichen auch konkrete Forderungen an Politik und Wirtschaft, etwa eine Ende der Massentierhaltung, eine „klimafreundliche industrielle Revolution“ und mehr Recycling. These Nr. 51 lautete „Taten sprechen mehr als Worte.“

Nächste Aktion

Die Aktion passt thematisch zur nächsten Aktion der Gemeinde: Am kommenden Freitag findet der St. Martins-Umzug in Lonau statt und die Beteiligten haben es sich zum Ziel gesetzt, den Umzug müllfrei zu gestalten. Start ist um 17 Uhr in der Michaeliskirche, dann geht es durch das Mariental.