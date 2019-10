Garage am Kurpark in Herzberg brennt

In einer Doppelgarage am Kurpark in Herzberg ist am Mittwochmittag, 30. Oktober, ein Feuer ausgebrochen, verletzt wurde dabei niemand. Darüber informierte die Polizei Herzberg auf unsere Nachfrage hin.

Vor der ausgebrannten Garage. Foto: Paul Beier / HK

Demnach sei das Feuer gegen 12.45 Uhr ausgebrochen. 33 Feuerwehrleute aus Herzberg, Lonau und Sieber rückten aus. Um das Feuer, das sich auch auf das Dach der frei stehenden Garage ausgebreitet hatte, zu bekämpfen, war auch der Drehleiterwagen der Feuerwehr im Einsatz. Vier Rettungskräfte und drei Polizeibeamte waren zudem vor Ort. Gegen 15.30 Uhr war der Brand, der mit einer starken Rauchentwicklung verbunden war, gelöscht.

Als Ursache werde ein technischer Defekt an einer Steckdose vermutet, so ein Sprecher der Polizei vor Ort. Der entstandene Schaden sei bisher unbekannt.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Andreasberger Straße einseitig gesperrt.FEG/BEI