Feuerwehr wird zum Rathaus Herzberg gerufen – Alarmübung

Zu einer Alarmübung wurde die Freiwillige Feuerwehr Herzberg am Dienstagnachmittag um 17.10 Uhr gerufen. Das berichten die Brandschützer auf ihrer Homepage. Die Übung nahm demnach an, dass wegen eines Zimmerbrandes vier Mitarbeiter im Rathaus der Stadt Herzberg eingeschlossen waren.

Die Feuerwehr schickte einen Atemschutztrupp in das Gebäude. Auf der Rückseite machten sich zwei Personen bemerkbar, so dass die Drehleiter auf der Straße „An der Nagelschmiede“ in Stellung gebracht wurde. Besondere Herausforderung war hier die schmale Gasse, an die der Mühlengraben grenzt. Die beiden Menschen wurden anschließend mit der Drehleiter gerettet.

Im Innenhof wurde ein zweiter Atemschutztrupp eingesetzt, um das Gebäude schneller absuchen zu können. Dieser Trupp konnte die beiden anderen vermissten Personen schnell ausfindig machen und ebenfalls retten.

Somit war das erste Übungsziel erreicht, nun wurde das Augenmerk auf die Brandbekämpfung gelenkt. Nach etwa 45 Minuten war die Übung beendet. Nach einer Nachbesprechung und dem Herstellen der Einsatzbereitschaft im Gerätehaus konnten die Kameraden in den „Feierabend“ gehen, so die Feuerwehr abschließend. ffw/mh