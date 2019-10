Scharzfelder feiern ihr Oktoberfest

Auf der Tagesordnung einer Zusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft der Scharzfelder Vereine und Verbände (ASV) stand die Einweihung des Vorplatzes und der Parkplätze am Dorfgemeinschaftshaus. Da sich die Fertigstellung etwas verzögert hatte, kam ein Dorffest nicht mehr in Betracht – also entschied man sich für ein Oktoberfest im Dorfgemeinschaftshaus. Am vergangenen Samstag war es dann soweit: Das Oktoberfest begann mit einem Gottesdienst mit Pastor Andreas Schmidt. Danach erfolgte unter sehr großem Beifall der Gäste der Anstich des Oktoberfestbiers ebenfalls durch Pastor Schmidt.

Pastor Andreas Schmidt stach das Fass an. Foto: Friedel Polley / HK

Eine Cateringfirma lieferte Köstlichkeiten zum gemeinsamen Abendessen in passender Oktoberfest-Manier wie Haxen, Leberkäse und vieles mehr. Die ASV hatte sich am kulinarischen Angebot mit einer Suppe beteiligt.

Die Gäste zeigten sich rundum zufrieden – auch mit dem Service, den die Scharzfelder Vereine leisteten, und dankten es ihnen mit bester Stimmung und einem vollen Haus, für die auch die Kapelle The Peppers sorgte. So habe sich die arbeitsintensive Organisation des Oktoberfestes gelohnt, denn die Scharzfelder feierten die Einweihung des Vorplatzes und der Parkflächen am Dorfgemeinschaftshaus ausgelassen mit Freunden und Gästen aus der gesamten Region.

Scharzfelds Ortsbürgermeister Hans Jürgen Gückel zeigte sich in seiner Begrüßungsrede begeistert von der großen Besucherzahl an diesem Abend und erklärte: „Zwei Jahre nach der Einweihung des neuen Dorfgemeinschaftshaus können wir jetzt die Einweihung des Vorplatzes mit so vielen Gästen feiern. Heute wurde auch erstmals die neue Spülmaschine, gespendet von der Scharzfelder Realgemeinde, in Betrieb genommen.“