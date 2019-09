Lastwagen kommt auf B27 bei Herzberg von der Fahrbahn ab

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die B27 musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden, die Sperrung dauerte am Montagnachmittag noch an.

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Lastwagen am Montagvormittag auf der Bundesstraße 27 zwischen Herzberg und Gieboldehausen auf Höhe Auekrug von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, Zugmaschine und Anhänger wurden stark beschädigt, die Ladung - hauptsächlich Rigipsplatten – fiel in die Böschung. Die Straße musste während der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte am Montagnachmittag, 14 Uhr, noch an. Laut Polizei war kein Alkohol im Spiel. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Hattorf, Herzberg und Wulften sowie die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen. mb