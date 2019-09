Gemeinsam auf Schusters Rappen

Lonau . Zusammen ist es am schönsten: Mitglieder der Harzklub-Zweigvereine Sachsa, Windhausen und Lonau wanderten gemeinsam im Eichsfeld.

Die Harzklub-Zweigvereine Bad Sachsa, Windhausen und Lonau wanderten kürzlich gemeinsam im Eichsfeld. Zuerst ging es zur gläsernen Aussichtsplattform Sonnenstein, wo die Wandergruppe bei herrlichem Wetter einen traumhaften Rundumblick hatte. Im Verlauf der 14 km langen Wanderung kam man am Kloster Gerode, der Schlagbaumlinde und der Wenderhütte vorbei. Nach einer gemütlichen Einkehr in einem netten Hofcafé mit leckerem Kuchen ging es zurück in die Heimatorte.