Der schwere Kran oberhalb der Papierfabrik, mit dem eine Maschine ausgetauscht werden soll, nimmt Form an. Im Minutentakt kommen Schaulustige zur gesperrten Hüttuferstraße in Herzberg, um den Aufbau zu verfolgen.

Herzberg. Der schwere Kran oberhalb der Papierfabrik nimmt Form an: Seit einigen Tagen wird die 1.000-Tonnen schwere Maschine aufgebaut.

Bei Smurfit Kappa in Herzberg: Großer Kran nimmt Gestalt an

Die Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH will am Standort Herzberg einen 80 Tonnen schweren Zylinder aus einer Kartonmaschine ausbauen und ersetzen. Dabei soll ein 1.000-Tonnen-Mobilkran zum Einsatz kommen (wir berichteten), der seit einigen Tagen auf einem eigens dafür vorbereiteten Standplatz in der Hüttuferstraße oberhalb des Werkgeländes aufgebaut wird. Die Straße ist für den Verkehr gesperrt, die Umleitung führt über die Andreasberger Straße.