Rhumspringe: Dreckmassen in Kellern, Garagen und Gärten

25 Minuten Starkregen hatten am Dienstagnachmittag ausgereicht, um Rhumspringe mit Schlamm und Wasser zu überziehen. Am Mittwochvormittag wurde aufgeräumt. An vielen Stellen sah man die rotbraunen Ränder der Schlammbrühe, die durch den Ort geflossen war. In manchen Garageneinfahrten am Tag danach...