Hattorfer Reit- und Fahrverein erhält 21.354 Euro vom Land

Die Landesregierung hat ein Programm zur Sanierung von Sportstätten in ganz Niedersachsen aufgelegt. Bis zum Jahr 2022 sollen insgesamt 100 Millionen Euro investiert werden, um den Sanierungsstau an den niedersächsischen Sportstätten abzubauen. Am Montag hat das Innenministerium nun die ersten 27 Maßnahmen bekanntgegeben, die in diesem Jahr dank der Förderung des Landes umgesetzt werden können. Davon profitiert auch der Reit- und Fahrverein Hattorf (RuF), der einen Betrag in Höhe von 21.354 Euro erhält, wie der SPD-Abgeordnete Karl Heinz Hausmann berichtet. „Ich freue mich außerordentlich, dass auch der Reit- und Fahrverein Hattorf eine Förderung erhält“, so Hausmann in einer Pressemitteilung. Die Maßnahme beginnt noch 2019 und endet spätestens im Jahr 2020. Sport fördere die Gesundheit und trage entscheidend zu Integration und Teilhabe bei, so der Abgeordnete. „Voraussetzung dafür ist jedoch, dass unsere Sportanlagen in einem guten Zustand sind. Vor diesem Hintergrund möchte ich alle Kommunen und Vereine mit geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen ermuntern, bis zum 31. März 2020 einen Antrag auf eine Förderung des Landes zu stellen.“

Zur Zeit bietet der RuF Dressur- und Springunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene an, wie auf der Homepage des Vereins zu erfahren ist. Geboten wird nach eigenen Angaben „ein familiäres Umfeld, in dem Groß und Klein den liebevollen Umgang mit Pferden erlernt.“ Mit fünf vereinseigenen Schulpferden oder Privatpferden kann jedes Mitglied am Unterricht für Anfänger oder Fortgeschrittene teilnehmen.

Kinder ab sieben Jahren können beim RuF den Umgang am und mit dem Pferd erlernen. Zusätzlich werden an Wochenenden immer wieder Lehrgänge zu verschiedenen Themenschwerpunkten angeboten. Es gibt auch wöchentlichen Springunterricht, bei dem die Pferde durch Anleitung einer qualifizierten Fachkraft gymnastiziert

Der Verein nennt 10 Außenboxen und 13 Innenboxen sein Eigen und betreibt eine Reitanlage am Oderparksee mit großem Außenplatz sowie eine überdachte Reithalle mit neuem Boden. Zudem stehen den Pferden ein Solarium und eine Führanlage auf dem Gelände zur Verfügung.

Der RuF wurde 1975 auf Initiative des Verkehrsvereins Hattorf mit seinem damaligen Vorsitzenden Albert Stiemerling gegründet, damals mit mit 29 Mitgliedern. Der amtierende Vorsitzende ist Torsten Janke.

Weitere Informationen über den Verein unter www.reitverein-hattorf.de.