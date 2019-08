Das Acro-Team Meschede zeigt in Hattorf wieder Kunstflugvorführungen.

Hattorf. Der Luftsportverein Aue Hattorf lädt zu seinem traditionellen Flugplatzfest am 7. und 8. September ein. Es wird Kunstflug, Rundflüge und mehr geboten.

Am Himmel über Hattorf gibt’s wieder Action

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und nach fast einem Jahr Planung und Vorbereitung steht das erste Septemberwochenende in Hattorf ganz im Zeichen des Flugplatzfestes des LSV. Am 7. und 8. September werden dort wieder viele Augen in den Himmel gerichtet sein, um sich die faszinierenden Vorführungen der Piloten anzusehen.

Geboten wird allerhand fliegerisches Können, das Ganze bei freiem Eintritt. So konnte ein weiteres Mal das Acro-Team Meschede für Kunstflugvorführungen gewonnen werden. Dieses Jahr kommen die Piloten mit drei Doppeldeckern nach Hattorf und versprechen spektakuläre Vorführungen mit viel Rauch und atemberaubenden Kunstflugfiguren. Ein besonderes Highlight ist der Formationskunstflug, welchen die drei Maschinen vorführen werden.

Rundflüge über die Region

Aber auch die Vereinsmitglieder zeigen, was sie im Cockpit draufhaben. Dabei werden sowohl Segelflugzeuge als auch Motorsegler und Gyrocopter vorgeführt. Weiterhin sind Präsentationen aus dem Bereich Modellflug sowie Vorführungen einer Tiger Moth, das ist ein Doppeldecker-Schulflugzeug, und einer Piper PA-18 Super Cub geplant. Auch wird die Firma Helijet aus Göttingen wieder mit dabei sein und den Gästen die Möglichkeit zu Rundflügen mit ihrem Eurocopter 120 bieten. Mit über 800 PS geht es dann von Hattorf aus über Landschaft des Vorharzes.

Je nach Lust und Laune können gemütliche Rundflüge über die Region und den Harz auch mit dem Segelflugzeug, dem Motorflugzeug und dem Gyrocopter gemacht werden. Wer es jedoch spannender mag, der kann sich auch mit den Kunstfliegern in ein Flugzeug setzen und sich mal die Welt aus den verschiedensten Perspektiven bei Loopings, Turns und Rollen anschauen. Bei günstigen Wetterbedingungen wird zum Abend auch wieder ein Heißluftballon auf dem Flugplatz erwartet.

Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg, ein Kettenkarussell und kleine Modellflugzeuge. Auch kulinarisch wird für die Besucher einiges geboten. Von der Bratwurst mit Pommes bis hin zum selbstgebackenen Kuchen mit Kaffee sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Außerdem gibt es eine große Tombola. Neben Fluggutscheinen zählen ferngesteuerte Helikopter zu den Hauptpreisen.

Für den Zeitraum des Flugplatzfestes – an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr – gilt in der Oderstraße eine geänderte Verkehrsführung. Die Zufahrt zum Fest ist nur über den Zufahrtsweg über die Landstraße möglich. Die Oderstraße wird als Einbahnstraße Richtung Hattorf genutzt. Alle Besucher sollen der Beschilderung folgen.