Kiosk mit Kultur: Duo hat „Paradies“ im Siebertal gefunden

Sie werden gern beim Vornamen genannt, sagen Nalini und Andre, als sie sich vorstellen: „Wir sind mit allen per Du.“ Die beiden jungen Leute mit einer sympathisch alternativen Lebensphilosophie kommen aus dem hohen Norden und dem tiefen Süden der Republik, sie aus Hamburg, er aus München. Sie haben durch Zufall das Paradies im Siebertal gefunden und sind dort eingezogen. Das ist in diesem Fall nicht bloß eine Metapher für einen Ort, an dem man sich zuhause und glücklich fühlt: Gemeint ist tatsächlich das Hotel „Zum Paradies“, an der Straße in das Bergdorf gelegen, das seit längerer Zeit leer stand. Die beiden wollen die ehemalige Gaststätte neu beleben, nicht nur mit Gästen, die dort einkehren, etwas trinken und Zeit verbringen, sondern auch mit Kulturangeboten und unterhaltsamen Veranstaltungen.

Als erstes haben die neuen Eigentümer dort im Februar einen Kiosk eröffnet, der bereits einige Stammgäste habe, wie sie berichten. 10 bis 15 Gäste kämen regelmäßig, erzählt Nalini. Ein Kiosk ist es derzeit deshalb, weil sie bislang nur Getränke in Flaschen angeboten haben, doch daraus soll eine richtige Gaststätte mit Bar werden. Als nächstes wollen sie einen Biergarten einrichten. „Wir wollen es weiter aufbauen und von dem Kiosk-Status wegkommen“, sagt Andre. Dafür suchen sie auch Mitarbeiter. Bislang kümmern die beiden sich nämlich in ihrer Freizeit um den Kiosk, nach Feierabend, denn ihren Lebensunterhalt verdienen beide in anderen Berufen. Nalini ist Kauffrau, Andre, der Grafik- und Mode-Design studiert hat, ist seit mehreren Jahren als professioneller Lichttechniker tätig und sorgt bei Veranstaltungen für eindrucksvolle Lichteffekte.

Der Paradies-Kiosk hat täglich von 18 bis 22 Uhr geöffnet – „außer freitags“, betont Andre. Obwohl Freitag sicher ein umsatzträchtiger Tag sei: „Wir haben uns nämlich mit den Fridays for Future solidarisiert.“ Sie hätten ein starkes Umweltbewusstsein. Außerdem legen sie Wert darauf, Produkte aus der Region anzubieten. Andre: „Wir haben lokales Bier und lokales Wasser.“

Gleich zum Auftakt im Februar gab es für die ersten Besucher einen Vorgeschmack, was die beiden mit dem Paradies vorhaben: Es wurde Swingmusik gespielt und dazu getanzt. „Swing passt gut hierher“, findet die Hamburgerin Nalini. „Unsere Zielgruppe sind die Einheimischen, Jung und Alt“, ergänzt Andre. Künftig soll es regelmäßig Livemusik geben, außerdem stellen sie sich Kulturabende, Kabarett oder auch Diskussionsrunden vor. Konzerte könnten auch unter freiem Himmel stattfinden, es gebe keine Nachbarn, die der Lärm stören würde.

Außerdem vermieten sie ihre Räume für Feiern. „Einige Kids aus der Region haben hier Geburtstag gefeiert“, erzählt Andre. Überhaupt soll das Paradies eine „Anlaufstelle für junge Leute“ sein, davon gebe es in der Gegend zu wenige, finden sie.

Vor rund zwei Jahren hatten die beiden mit zwei weiteren Beteiligten zunächst bei einer Auktion das Grundstück nebenan gekauft, die alte Sägemühle, und dann durch Zufall erfahren, dass auch das alte Hotel seit Jahren zum Verkauf stand. Nach einer längeren Verhandlung mit dem früheren Eigentümer einigte man sich und so bekam auch das „Paradies“ neue Besitzer. Der Plan mit dem Kiosk ist mehr oder weniger spontan entstanden, als sich die Möglichkeit ergab.

„Wir haben lange gesucht und vieles angesehen: alte Klöster in der Eifel, Herrenhäuser in Meck-Pom“, berichtet Nalini. Das Siebertal habe ihnen von all den Orten am besten gefallen: „Wir haben uns hier sofort wohl gefühlt.“ Sie hat ihre Wohnung in Hamburg aufgegeben und im Mai ihren Wohnsitz nach Herzberg verlegt. Andre hat zuvor in Berlin gelebt, doch sei ihm die Metropole „zu laut, zu voll, zu vermüllt“. Anfangs sei er noch zwischen Berlin und seinem neuen Domizil im Harz gependelt: „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr nach Hause nach Berlin fahre, sondern dass ich mich hier zuhause fühle.“

Ihre Pläne für die Sägemühle ließen sich bislang noch nicht verwirklichen, doch der Start für den Paradies-Kiosk scheint ihnen gut gelungen zu sein. Auch an diesem frühen Dienstagabend sitzen einige Gäste draußen auf der Terrasse, trinken lokales Bier aus Flaschen und unterhalten sich angeregt. „Viele Ältere kennen es von früher und freuen sich, dass es wieder belebt ist. Die finden es gut, dass wir was machen“, sagt Nalini. Des öfteren hätten die beiden schon zu hören bekommen, dass es mutig von ihnen sei, hier so etwas aufziehen zu wollen, erzählt Andre: „Ich finde es nicht mutig: Die Location ist toll!“