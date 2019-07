Kirche und Harzer Hof laden nach Scharzfeld

1919 wurde mit der Weimarer Verfassung der Grundstein der Demokratie gelegt – also genau vor 100 Jahren. Grund genug, in der Scharzfelder Kirche und im Hotel Harzer Hof in Scharzfeld Grundgesetze auszulegen.

Es ist üblich, dass die Bibel im Nachttisch von Hotelzimmern zu finden ist. Dass das Grundgesetz einen Platz auf den Zimmern findet, dürfte eher selten der Fall sein. „Touristen, die nicht aus Deutschland stammen, sollen die Chance bekommen, zu sehen, welche Grundgesetze es in Deutschland gibt und wie viele Rechte wir haben – so zum Beispiel auch die Entfaltungsfreiheit“, verdeutlicht Petra Döring-Menzel, Besitzerin des Hotels Harzer Hof. Auch in der Scharzfelder Kirche wird, neben Bibel und Gesangbüchern, das Grundgesetzbuch ausgelegt. „Damit die Kirchgänger an ihre Rechte, die ihnen das Grundgesetz ermöglicht und die Demokratie bietet, erinnert werden“, ergänzt Pastor Andreas Schmidt.

Zum Thema Demokratie war im vergangenen Jahr Landesbischof Ralf Meister zu Gast in der St.-Thomas-Kirche.

Als gemeinsame Aktion haben sich Pastor und Harzer Hof noch etwas anderes Besonderes einfallen lassen: Am kommenden Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr laden die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Scharzfeld und der Harzer Hof zu einem unterhaltsamen Abend mit Gedanken, musikalischen Einspielern und Sketchen vom Hoftheater Scharzfeld rund um das Thema Demokratie ein. khl

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung im Hotel Harzer Hof ist frei, Spenden sind willkommen.