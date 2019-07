Diebe klauen Fahrtenschreiber aus Zugmaschinen

Unbekannte sind auf das Gelände des Unternehmens Pema in der Northeimer Straße eingebrochen und haben vier Fahrtenschreiber aus mehreren Zugmaschinen gestohlen. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 28. Juni und 19. Juli, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Nach Angaben der Beamten öffneten die Täten gewaltsam den Maschendrahtzaun zum Gelände der Spedition. Hier bauten sie aus vier neuwertigen, unverschlossenen und nicht zugelassenen Zugmaschinen von DAF und Volvo die jeweiligen Tachographen aus. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 4.000 Euro.

Die Herzberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Nähe der Firma auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05521/920010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.