Zeuge meldet Geisterfahrer auf der B27

Die Polizei traf den Geisterfahrer auf der B27 nicht mehr an.

Herzberg. Der Fahrer war in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der falschen Fahrbahn unterwegs und gefährdete einen Autofahrer. Polizei bittet um Hinweise.

Ein Geisterfahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag fast einen Unfall auf der B27 bei Herzberg verursacht. Darüber informiert die Polizei Osterode am Dienstag. Demnach hatte ein Verkehrsteilnehmer den Geisterfahrer gegen Mitternacht gemeldet. Er sei nach Angaben des Zeugen auf der B27 in Richtung Herzberg unterwegs gewesen.

Der Herzberger wurde gefährdet und konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Der Falschfahrer konnte von den Beamten der Polizei Herzberg nicht mehr festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 05521/920010 entgegen.