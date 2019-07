Das Freibad hat in der Regel bis 19.30 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten des Hattorfer Freibads sind montags bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr und sonntags von 9.30 bis 19.30 Uhr. Letzter Einlass ist um 19 Uhr.

In der Zeit von 6.30 bis 9 Uhr bzw. mittwochs von 6.30 bis 8 Uhr ist das Freibad nur für Mitglieder des Fördervereins zugänglich.

Bei schlechtem Wetter kann das Bad vorzeitig geschlossen werden, außer dienstags und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr, da an diesen beiden Nachmittagen das Freibad in jedem Fall geöffnet ist. Das Schließen bei schlechtem Wetter wird durch Aushang am Freibad bekannt gegeben.

Vorab kann man sich auch unter der Telefonnummer 05584/2104 informieren. Falls das Bad geschlossen ist, gibt ein Anrufbeantworter per Banddurchsage Auskunft.