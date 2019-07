Jubiläum mit einer Tagesfahrt gefeiert

Die Frauengruppe des SoVD Ortsverband Pöhlde feierte das 45-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass organisierten die Frauensprecherinnen Rita Große und Veronika Lawetta eine Busfahrt. Unter dem Motto „das Gute liegt so nah“ führte die Fahrt über Duderstadt in das östliche Eichsfeld. Nach Anfahrt der Burg Bodenstein sowie der Wallfahrtskapelle Etzelsbach ging es weiter zum Auge des Eichsfeldes, dem Seeburger See. Hier wurde sich in geselliger Runde bei Kaffee, Kuchen und Eis gestärkt, bevor man die Rückreise antrat und ein erlebnisreicher Tag zu Ende ging.

