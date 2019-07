Alles über Spargel gelernt

Das Nienburger Spargelgebiet war das Ziel der Tagesfahrt der Bahnsozialwerke aus dem Südharz. Auf dem Spargelhof in Kirchdorf gab es ein Spargelbuffet. Nach dem Essen besichtigten die Teilnehmer den Gemüsehof. Es ist einer der größten Betriebe in Niedersachsen. Hier werden pro Tag mehrere Tonnen Spargel gestochen, verarbeitet und versandt. Nach dem Spargel werden dann die eigenen Erdbeeren, Heidelbeeren und Bohnen vermarktet. Der landwirtschaftliche Betrieb betreibt auch eine Schweinemast und aus der Gülle produziert der Hof Wärme, die zum Heizen von Gebäuden genutzt wird. Auf dem Rückweg wurde noch eine Kaffeepause am Steinhuder Meer eingelegt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder