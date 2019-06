Ein 72-jähriger Motorradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Südharzklinikum nach Nordhausen geflogen wurde.

Sieber. Der Ablauf war laut Polizei nahezu identisch: In derselben Kurve verloren die Fahrer die Kontrolle über ihre Krads und rutschten in die Leitplanke.

Zwei Unfälle in 24 Stunden: Kradfahrer stürzen am Sieberberg

Zwei Verkehrsunfällen ereigneten sich binnen 24 Stunden am Sieberberg. Dabei wurde jeweils ein Kradfahrer schwer verletzt. Der erste Unfall passierte laut Polizei am Freitagabend um 18.50 Uhr, als ein 39-Jähriger aus Cuxhaven die L 521 aus Sieber kommend in Richtung St.Andreasberg befuhr. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und rutschte in die Leitplanke. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Herzberg gebracht.

72-Jähriger gestürzt

An genau derselben Stelle ereignete sich am Samstag um 11.48 Uhr ein nahezu identischer Verkehrsunfall. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor ein 72-jähriger Motorradfahrer aus dem Jerichower Land in derselben Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte ebenfalls in die Leitplanke. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Südharzklinikum nach Nordhausen geflogen wurde.