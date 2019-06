Wulften. Das Pfingstwochenende stand auch in Wulften ganz im Zeichen des Schützen- und Heimatfestes – in traditioneller Weise auch mit Barrikadenstürmen.

Barrikadenkämpfe finden an Pfingsten auch in Wulften statt

Wieder waren die Karabiner der beiden Bataillone wesentlich lauter, als die zwei Kanonen, die mit ihrer Größe beeindruckten. Auch die vier Äxte waren gut geschärft: Während des Wulftener Schützen- und Heimatfestes, das seit 278 Jahren Wulftens Bürger fest im Griff hat, standen am Pfingstwochenende wieder Barrikadenkämpfe an. An Pfingstsamstag galt es für die Bataillone erst einmal, sich unter musikalischer Begleitung des Spielmannszuges Wulften und des Musikvereins Korb-Steinreinach auf den Weg zur Barrikade bei Major Heinz Lohrengel zu machen – und diese wurde erfolgreich geräumt. Allerdings leisteten die Verteidiger, die Blues Brothers and Sisters, entsprechend Gegenwehr. Ein ausführlicher Bericht zum Wulftener Schützenfest folgt in einer der nächsten Ausgaben, eine kostenlose Bildergalerie mit Impressionen vom Barrikadenkampf ist online unter www.harzkurier.de einzusehen.